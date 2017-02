Die Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel hat Hilfen in Höhe von 13,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020 beschlossen. Im Gegenzug werden von dem Land allerdings stärkere Reformanstrengungen verlangt.

Fast die Hälfte der Asylanträge von Afghanen werden in Deutschland abgelehnt. Wer nicht geduldet wird, wird abgeschoben. Im Oktober haben beide Länder ein Rücknahmeabkommen geschlossen. Heute gibt es die erste Sammelabschiebung per Flugzeug.

Nach Schleswig-Holstein haben weitere Länder Bedenken, nach Afghanistan abzuschieben. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bremen wollen höchstens Straftäter und Gefährder zurückschicken. Der Bund setzt indes weiter auf Sammelabschiebungen - gerade erst hatte Merkel Kiels Widerstand kritisiert.

Das Innenministerium in Hannover teilte mit, dass derzeit aufgrund der "nicht hinreichend geklärten Sicherheitslage" Rückführungen nach Afghanistan "im Zweifel bis zur Klärung der Sicherheitslage zurückgestellt werden", berichten Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dies gelte nicht für ausreisepflichtige Straftäter.

UN-Bericht: Sicherheitslage verschlechtert

Auch aus Rheinland-Pfalz werden demnach derzeit nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben. "Der neueste Bericht des UN-Flüchtlingswerks bestärkt das Ministerium in dieser Haltung", sagte ein Sprecher. In dem Bericht der UN-Organisation heißt es, die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Die Bremer Innenbehörde beruft sich ebenfalls auf die Sicherheitslage: "Zurzeit schiebt Bremen nicht nach Afghanistan ab, da die Einzelfallprüfungen bislang jeweils Abschiebehindernisse zum Ergebnis hatten, darunter waren auch Sicherheitsbedenken", sagte ein Sprecher.

Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl haben neben Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bremen auch Brandenburg, Berlin und Thüringen Bedenken angemeldet und eine Einschätzung des Bundesinnenministers zur aktuellen Sicherheitslage in Afghanistan gefordert. Bis diese vorliegt, wollen die Länder demnach nicht abschieben.

Merkel

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte erst am Wochenende das Nein Schleswig-Holsteins zu Abschiebungen nach Afghanistan kritisiert. Die Entscheidung der SPD-geführten Landesregierung sei nach ihrer "festen Überzeugung" nicht in Ordnung, sagteam Samstag auf einem Parteitag des CDU-Landesverbands in Neumünster. Die Kanzlerin betonte, das Thema Abschiebung sei nicht ganz einfach, denn es gebe in Afghanistan Regionen, in denen man relativ sicher leben könne und in anderen nicht. Sie versicherte, es werde sehr sensibel geprüft, wer dorthin zurückgeschickt werde.

Sammelabschiebungen seit Dezember

Das Bundesinnenministerium hatte nach dem Abschluss eines Rückführungsabkommens mit Afghanistan im Oktober die Bundesländer aufgefordert, abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben. Im Dezember wurde mit Sammelabschiebungen begonnen. Das Vorgehen ist umstritten, weil sich in weiten Teilen Afghanistans Regierungstruppen und radikalislamische Taliban bekämpfen. Auch die Anschlagsgefahr ist groß.

Nach UN-Angaben ist die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten in Afghanistan ist im vergangenen Jahr um drei Prozent gestiegen. 2016 seien rund 3.500 Zivilisten ums Leben gekommen und etwa 7.900 verletzt worden, hieß es im Bericht zum Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten der Vereinten Nationen, der am Montag veröffentlicht wurde. Im Vergleich zum Vorjahr seien somit zwei Prozent mehr Menschen gestorben und sechs Prozent mehr verletzt worden, was insgesamt einen Anstieg der Opferzahlen um drei Prozent bedeute.