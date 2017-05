Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) ist auf der WTA-Tour zum vierten Mal nacheinander in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige scheiterte nach 1:29 Stunden mit 3:6, 4:6 an Anett Kontaveit aus Estland. Petkovic war mit zwei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen. Die Weltranglisten-75. Petkovic hatte zuletzt bereits in Madrid, Rabat/Marokko und Istanbul/Türkei in der ersten Runde verloren. In Rom spielt am Dienstag aus deutscher Sicht noch Julia Görges gegen Kristina Mladenovic (Frankreich/Nr. 13).