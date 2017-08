"Es gibt deutliche Zweifel, ob der Präsident fit genug zum Regieren ist. Es ist unklar, ob Trump von den rechten Ideen selbst überzeugt ist oder ob er einen Teil seiner Wähler ansprechen will", sagt ZDF-Korrespondentin Ines Trams in Washington.

Über die Parteigrenzen hinweg und auch international lösten die neuen Äußerungen des US-Präsidenten hingegen Empörung und Entsetzen aus. Gewerkschaftspräsident Richard Trumka quittierte seinen Dienst im Beraterteam für die Industrie und schloss sich damit mehreren Firmenchefs an, die in den vergangenen Tagen Trump den Rücken gekehrt hatten. "Wir können nicht dem Beirat eines Präsidenten angehören, der Intoleranz und heimischen Terrorismus toleriert", erklärte Trumka.

Nach heftigen Protesten auch aus seiner eigenen Republikaner-Partei hatte sich US-Präsident Trump am Montag von der rechtsextremen Gewalt in Charlottesvilles distanziert. Einen Tag später kehrte er zu seiner umstrittenen Position vom Wochenende zurück, in der eine klare Schuldzuweisung vermieden hatte. Beide Seiten, die Rechtsradikalen wie die Gegendemonstranten, seien für die Eskalation verantwortlich, sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz in New York. Beifall kam vom früheren Anführer des Ku Klux Klans, David Duke. Er dankte Trump nach dessen Pressekonferenz für seinen "Mut, die Wahrheit" zu sagen und "die linken Terroristen zu verurteilen".

Nach Donald Trumps Rolle rückwärts zu den Vorfällen in Charlottesville wächst die Kritik am US-Präsidenten - unter den Bürgern und immer mehr auch in seiner Partei. Positive Reaktionen hingegen bekommt sein Vorgänger Barack Obama: Ein Tweet des früheren Präsidenten bricht alle "Like"-Rekorde.

Ein Twitter-Eintrag Barack Obamas nach den gewaltsamen Ausschreitungen in der US-amerikanischen Stadt Charlottesville hat innerhalb kürzester Zeit alle "Like"-Rekorde gebrochen. Der ehemalige US-Präsident hatte ein berühmt gewordenes Zitat des früheren südafrikanischen Präsidenten und Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela wiedergegeben: "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." Der Eintrag wurde bis zum Mittwochmorgen mehr als 2,9 Millionen Mal gelikt.

ZDF-Korrespondentin: Trump riskiert Rückhalt

Die neuen Äußerungen zeigten deutlich, "wie der Präsident wirklich denkt", sagt ZDF-Korrespondentin Britta Jäger. Das Statement vom Vortag, in dem er Neonazis und den Ku-Klux-Klan scharf kritisierte, sei hingegen vorbereitet gewesen, Trump habe es vom Teleprompter abgelesen. Nun sei klar, "dass er auf gar keinen Fall Rechten die alleinige Schuld an den Vorfällen in Charlottesville geben möchte", so Jäger. "Vielleicht auch, weil die Rechten einen Großteil seiner Wählerschaft ausmachen."

Das sei auch ein Affront gegenüber seinen Republikanern. "Die Partei muss sich natürlich fragen, was machen wir mit so einem Präsidenten, der offenbar seine Hand schützend über Rechte hält, als würde das für die Partei generell gelten", sagt Jäger. "Trump muss sehr aufpassen, dass er den Rückhalt in seinen eigenen Reihen nicht vollends verliert."

Auf der Pressekonferenz verteidigte Trump auch seinen Chefstrategen Steve Bannon, dessen einstiges Internet-Portal "Breitbart News" für das Erstarken der rechten Alt-Right-Bewegung mitverantwortlich gemacht wird. Er möge Bannon, dieser sei ein Freund und "kein Rassist". Zur Zukunft Bannons im Weißen Haus äußerte er sich aber nur vage. US-Medien hatten berichtet, Bannon stehe möglicherweise kurz vor der Entlassung.

Maas: Trumps Äußerungen "unerträglich"

Auch international wächst die Kritik an Trump. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schrieb via Twitter: "Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit vergiften unsere Gesellschaften." Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) warf dem US-Präsidenten vor, Antisemitismus und Rassismus zu verharmlosen. Es sei "unerträglich", wie Trump die Gewalt "beim Aufmarsch der rechtsextremen Horde von Charlottesville jetzt auch noch beschönigt".

Am Samstag hatten in Charlottesville im Bundesstaat Virginia Mitglieder mehrerer rechter Gruppen demonstriert; Auslöser war die geplante Entfernung eines Denkmals für einen General der Konföderierten-Armee, die während des Bürgerkriegs für die Beibehaltung der Sklaverei gekämpft hatte. Eine 32-jährige Frau wurde getötet, als ein 20-jähriger mutmaßlicher Neonazi sein Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten steuerte. In einer ersten Reaktion hatte Trump zunächst von Gewalt auf "vielen Seiten" gesprochen.