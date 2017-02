Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Ilja Grujew vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Sportdirektor Ivica Grlic verknüpft mit dem neuen Vertrag eine Forderung an den Chefcoach: "Wir wollen an dieser Stelle deutlich machen, dass wir Erfolg wollen - und das heißt, mit dem MSV in der 2. Bundesliga zu spielen." Für Grujew ist die Erwartungshaltung kein Problem. "Jeder weiß, dass ich dem MSV besonders verbunden bin. Daher freue ich mich, dass unser gemeinsamer Weg weiter geht. Der MSV gehört in die 2.Bundesliga", sagte der Bulgare.