Weißer Ausblick aus dem Fenster und kalt: In vielen höheren Lagen hat es in Deutschland geschneit. Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge liegen 17 Zentimeter Schnee, auf der Zugspitze wurden minus 15 Grad gemessen. Viele Autofahrer hatten mit dem Wintereinbruch auf den Straßen zu kämpfen.

Schnee und Glätte behinderten zum Start in die Arbeitswoche vielerorts den Straßenverkehr. In Bayern hatten Autofahrer besonders auf der Autobahn 9 in Oberfranken mit dem Wintereinbruch zu kämpfen, an Steigungen stellten sich dort mehrere Lastwagen quer und verursachten lange Staus. Auch in anderen Teilen Bayerns gab es am Dienstagmorgen winterliche Straßenverhältnisse.

Autofahrer müssen aufpassen - besonders mit Sommerrreifen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte die Autofahrer schon am Ostermontag vor glatten Straßen gewarnt. "Einige haben ja vielleicht schon Sommerreifen auf ihren Autos drauf", sagte ein Meteorologe. Ein Polizeisprecher in Darmstadt bestätigte am Dienstag Behinderungen im Berufsverkehr, weil viele Fahrer mit Sommerreifen unterwegs waren. Unfälle habe es dort aber zunächst keine gegeben.

Von Frühling war am Dienstag weit und breit nichts zu spüren: Vielerorts fiel Schnee, auch in München kam es zu Schneefällen. Eisig kalt war es auf Deutschlands höchstem Berg: Auf der 2.962 Meter hohen Zugspitze wurden am Dienstagmorgen minus 15 Grad gemessen.

Der Fichtelberg im Erzgebirge trage eine rund 17 Zentimeter dicke Schneedecke, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig. Auf der Schmücke im Thüringer Wald lagen sieben Zentimeter Neuschnee, der Brocken im Harz als höchster Berg von Sachsen-Anhalt ging hingegen nahezu leer aus. "Es können aber noch einige Zentimeter kommen", sagte der Meteorologe.

Lawinengefahr in den Alpen

Auch in den kommenden Tagen sind in weiten Teilen Deutschlands Schneefälle bis in die Niederungen möglich. Bei nächtlichen Tiefstwerten von verbreitet bis zu minus fünf Grad kann es glatt werden.

Nach den Schneefällen an Ostern herrscht nun überall in den deutschen Alpen erhebliche Lawinengefahr. Auch in Lagen unterhalb von 1.800 Metern sei die Lawinengefahr weiter gestiegen und habe die dritte der fünf Warnstufen erreicht, teilte der Lawinenwarndienst Bayern in München mit. Bereits einzelne Skifahrer könnten Schneebrettlawinen auslösen, warnten die Experten.