Zu viel Rollenspiel statt Maloche: Management-Vordenker Lars Vollmer kritisiert, dass Arbeit in vielen Unternehmen nur noch vorgespielt statt erledigt werde. Im heute.de-Interview spricht er über Business-Theater, Bürotacker - und Banden, die Betriebe wieder in Schwung bringen können.

Wer Menschen nach ihrer Arbeitssituation befragt, bekommt oft mit erschöpfter Stimme nur das WortStress" zur Antwort. Viele klagen über Arbeitsüberlastung. Sie sprechen dagegen von zu viel "Business-Theater" und fordern: "Zurück an die Arbeit!". Was bringt Sie dazu?

: Die Ursache des Stresses ist vielfach nicht Arbeit, die daraus besteht, Wertschöpfung für Kunden zu erbringen. Viele Menschen klagen stattdessen, weil sie mehr als die Hälfte ihrer Zeit mit Tätigkeiten verbringen müssen, die zwar wie Arbeit aussehen, aber keine Arbeit sind. Diese Leute müssen in ihrem Job zu viel Theater spielen und leiden darunter.

Woraus besteht denn Ihrer Ansicht nach dieses "Theaterspiel"?

Lars Vollmer ... … ist Unternehmer, Honorarprofessor und Begründer von intrinsify.me, dem größten offenen Thinktank für die neue Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung im deutschsprachigen Raum. Einem breiteren Publikum wurde der promovierte Ingenieur als Autor von populären Sachbüchern bekannt. Zuletzt erschien von ihm "Zurück an die Arbeit - Wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden".

: Aus ständigen, viel zu langen Meetings, in denen alles von jedem gesagt wird. Aus völlig überchoreographierten Mitarbeitergesprächen, in denen Mitarbeiter anhand von Checklisten bewertet werden. Aus endlosen Berichten, Genehmigungs- und Abrechnungsprozeduren. Aus Powerpoint-Präsentationen und "Human-Ressources"-Workshops, die Kasperletheater gleichen. All das nenne ich Business-Theater. Das hält die Menschen konsequent von der Arbeit ab, die ja trotzdem gemacht werden muss - und erzeugt den Stress.

Viele Handwerksbetriebe und Servicedienstleister dürften sich kaum von Ihnen angesprochen fühlen - oder doch?

: Es hängt weniger von der Tätigkeit ab, sondern von der Art der Organisation. Große Unternehmen sind tatsächlich häufiger betroffen, aber leider auch zunehmend mittlere und kleinere Betriebe. Vielleicht nicht der Handwerksbetrieb - da kann sich keiner Business-Theater leisten. Aber sobald Unternehmen nur ein bisschen größer werden - und manchmal reichen da schon 30 Mitarbeiter -, gibt es so einen Drang, sich zu professionalisieren. Damit geht das Drama oft los. Der ursprüngliche Zweck der Arbeit gerät dabei aus dem Fokus, das Theaterhafte beginnt zu wuchern und bindet Kraft, die anderswo fehlt.

Welchen Einfluss hat der einzelne Mitarbeiter, das überflüssig Theatralische im Unternehmen abzuschaffen?

: Der Einzelne kann relativ wenig tun - außer mit etwas Mut den kleinen Ungehorsam ausüben. Diesen Tipp gebe ich Uni-Absolventen und Jobeinsteigern: Sie sollen recht früh ihren Chef fragen, ob sie die Klammern ihres Bürotackers austauschen dürften. Und wenn der Boss sie dann fragend anschaut, sagen: "Ich dachte nur, ich frage, weil man hier ja sonst auch für alles andere drei Genehmigungen braucht." Man sollte das vielleicht mit einem Augenzwinkern machen, aber es macht den Standpunkt deutlich. Letztlich braucht es aber an vielen Stellen eine Therapie in der Organisation und nicht nur Ungehorsam einzelner Menschen.

An dieser Stellekommen häufig Unternehmensberater ins Spiel …

… Manchmal ist es gut für Betriebe, sich von außen beobachten zu lassen. Aber ich denke, viele Beratungsfirmen tragen auch zum Business-Theater bei. Sie sind so etwas wie Träger des Virus und verbreiten es. Nicht mit schlechter Absicht. Ihr Ziel ist ja: Dinge zu verbessern, zu professionalisieren. Aber es macht die Unternehmen oft träge und sklerotisch statt agil und flexibel.

: Das Ideal vieler Menschen ist eine sinnvolle Arbeit, bei der es nur so "flutscht". Wie erreichen wir diesen Flow?

: Je weniger Business-Theater wir mitmachen müssen, desto mehr können wir uns auf die echte Arbeit konzentrieren und umso mehr kann es flutschen. Um dorthin zu kommen, muss sich das Unternehmen auf den Zweck konzentrieren, wofür es da ist. Besser so, denn alle sinn- und zwecklosen Unternehmen verschwinden früher oder später vom Markt.

: Wo sehen Sie die besten Möglichkeiten für echte Zusammenarbeit?

: Viele Märkte sind heute gekennzeichnet durch eine hohe Dynamik und Komplexität. Die Forderungen und Wünsche der Kunden ändern sich sehr schnell und das Wissen zur Problemlösung muss erst erarbeitet werden. An der Stelle braucht es Teams - keine Abteilungen -, sondern echte Teams, die mit gemischter Expertise eine gute Komplizenschaft hinbekommen. Ein bisschen wie im Film "Ocean's Eleven". Es braucht also eine Bande - aber für das Gute, die sich gerne zusammentut.

: Taskforces mit etwas Hollywood-Glamour erscheinen Ihnen als die richtige Lösung?

: Mir geht es um das Prinzip, dass in einem solchen Team keiner der allwissende Chef ist, sondern dass ein kreativer Raum für verschiedene Experten entsteht, und sich dort alles Schaffen dem Ziel unterordnet, den Coup zu machen, und damit den Kunden zufriedenzustellen. Wenn lähmende Alltagsbürokratie außen vor bleibt, entsteht in den Teams der Flow. Interessanterweise gibt es in fast jeder Firma bereits Leute, die gut zusammenarbeiten können, aber bislang eher über Bande spielen. Deshalb lautet mein Rat an die Unternehmen immer: Legitimiert solche Teams, bringt das breitgefächerte Wissen zusammen, stattet die Leute mit Vertrauen aus und lasst sie machen, die werden es dann rocken.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.