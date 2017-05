Viele Konzerne sehen großes Potential in der Gruppe der jungen Flüchtlinge. Aber oft mangelt es an grundlegenden Kenntnissen. So sucht der Reifenhersteller Continental weiter nach geeigneten Azubis.

Früher war die Sache klar: Betriebliche Berufsausbildung war ein lohnendes Geschäft für Arbeitgeber - auch für kleinere Firmen. Gilt das in Zeiten von Jobhopping, Arbeitnehmerflexibilität und Fachkräftemangel immer noch so?

Prinzipiell ja. Ausbildung ist in vielen Betrieben nach wie vor der geeignete Ansatz zur Fachkräftesicherung. Das Ansinnen, sich um seinen eigenen Nachwuchs zu kümmern und deshalb auszubilden, verstärkt sich sogar durch den Fachkräftemangel, der ja schon in manchen Branchen besteht. Ausbildung wird also weiterhin als eine gute Lösung gesehen. 80 Prozent der Unternehmen, die ausbilden, sichern sich dadurch ihren eigenen Bedarf an Fachkräften.

Zur Person Professor Dr. Friedrich Hubert Esser ist Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn. Zum Thema lehrt er auch an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.

Man hört doch aber immer, dass die Ausbildungszahlen so stark zurückgehen. Wie passt das zusammen?

Es stimmt, die Zahlen gehen zurück. Die Gründe dafür sind vielfältig. Wir haben einen Trend hin zu höheren Abschlüssen. Immer mehr Schüler machen Abi, die Hauptschulabschlüsse gehen zurück. Mit der hohen Abiquote steigen auch die Einstiegszahlen in die Hochschulen. Gleichzeitig wird es für Betriebe immer schwieriger, passende Azubis zu finden. Insgesamt sind hat sich die Zahl der neuabgeschlossenen Ausbildungsverträge in den letzten 15 Jahren um 100.000 reduziert.

Das klingt sehr theoretisch. Haben Sie da ein Beispiel?

Die Installateure im Gas-Wasser-Heizung- und Klima-Bereich wurden beispielsweise über Jahrzehnte aus Volks- und Hauptschule rekrutiert. Mittlerweile ist der Ausbildungsberuf in mathematischer, naturwissenschaftlicher wie auch informationstechnischer Hinsicht immer anspruchsvoller geworden. Ein Hauptschüler bringt dafür oftmals nicht mehr die Ausbildungsvoraussetzungen mit. Absolventen aus Gymnasien oder auch aus Gesamtschulen gehen im Trend lieber studieren oder bevorzugen Weiße-Kragen-Berufe. Sie interessieren sich für den Installateurberuf nicht, obwohl er sich zu einem modernen umwelttechnischen Beruf entwickelt hat. In der Folge baut sich hier Fachkräftemangel auf.

Ist der Trend zum Abi denn der einzige Grund für rückläufige Ausbildungszahlen?

Nein, es ist nicht nur das nachlassende Interesse an Ausbildung generell bzw. die mangelnde Attraktivität bestimmter Ausbildungsberufe. Auch bei den Betrieben beobachten wir eine sinkende Ausbildungsbereitschaft, vor allem bei Klein- und Kleinstbetrieben. Sie stehen mit Hochschulen und Großbetrieben im Wettbewerb um den Nachwuchs und tun sich damit immer schwerer. Mittlerweile bilden in Deutschland weniger als 50 Prozent der ausbildungsfähigen Betriebe aus. Das muss uns zu denken geben.

Und bei größeren Betrieben sind die Zahlen konstant geblieben?

Hier ist die Situation viel entspannter. Jedoch auch bei diesen Unternehmen ändern sich mitunter traditionelle Rekrutierungsformen, indem beispielsweise die eigene kaufmännische Ausbildung zurückgefahren wird und stattdessen Bachelorabsolventen aus Fachhochschulen eingestellt werden. Die Gründe für ein solches Rekrutierungsverhalten sind sicher vielschichtig, Kostenargumente spielen jedoch wahrscheinlich hier eine besonders gewichtige Rolle.

Apropos Kosten sparen: Ab wann rentiert sich denn betriebsinterne Ausbildung für die Betriebe?

Das kommt sehr auf den Wirtschaftsbereich an. Das Handwerk steht immer noch für die Philosophie: Im ersten Jahr kostet der Lehrling Geld, im zweiten gleichen sich Kosten und Erlöse aus und im dritten Lehrjahr verdient der Betrieb in der Regel mit dem Lehrling – und der hat am Ende eine hervorragende Ausbildung. Je komplexer und verzweigter jedoch die Aufgabenfelder von Lehrlingen werden, je teurer die Rohstoffe, mit denen sie arbeiten, umso länger dauert es, bis es sich für den Betrieb lohnt, da es einfach länger dauert, bis Auszubildende die Kompetenzen vorweisen, um im Echtbetrieb agieren zu können.

Andererseits gibt es auch bei einer großen Anzahl solcher Betriebe gute Argumente, sich den Nachwuchs selbst auszubilden. Denn bei der Übernahme selbst ausgebildeter Lehrlinge lassen sich hohe Rekrutierungskosten sparen, die dann anfallen, wenn Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden muss.

Laufen denn nicht insbesondere kleine Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel Gefahr, dass ihre Azubis nach der Prüfung von großen Unternehmen abgeworben werden?

Das war schon immer so. Traditionelle wechseln beispielsweise über 50 Prozent der im Handwerk ausgebildeten nach der Lehre in andere Tätigkeitsbereiche. Das ist aber keinesfalls schlecht, solange das Handwerk über Bedarf ausbildet. Diese hohe Flexibilitätsquote ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum Deutschland bei der Arbeitslosigkeit im internationalen Vergleich gut dasteht.

Wie schaffen es denn kleine Unternehmen, gute Lehrlinge zu bekommen und zu behalten?

Natürlich sind das Image des Berufs, die Ausbildungsvergütung und das Gehalt wichtig. Bei letzterem sind größere Betriebe in der Regel im Vorteil, weil sie mehr zahlen können. Aber es ist längst nicht das ausschließliche Kriterium: Perspektiven und Karrieremöglichkeiten, Arbeitsbedingungen, Anreize, wie beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, werden für die jüngere Generation immer wichtiger. Die Work-Life-Balance wird bei ihnen im Zusammenhang einer Ausbildungsentscheidung mitreflektiert und kann auch bei niedrigerem Gehalt mal den Ausschlag geben. Kleine Unternehmen müssen also ein interessantes Anreiz-Portfolio schaffen: Mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, das sind Argumente, die heute mehr ins Gewicht fallen als in vergangenen Jahren.

