Dass Kollegen an verschiedenen Orten der Welt arbeiten, wird in der globalisierten Wirtschaft immer mehr zum Normalfall. Dennoch scheuen viele Menschen die Teilnahme an Videokonferenzen. "Dabei ist jede Form der Bildunterstützung sehr hilfreich", sagt Beraterin Liane Dannenberg im heute.de-Interview.

Frau Dannenberg, wird das klassische Meeting zum Auslaufmodell?

Liane Dannenberg ... ... arbeitet als Organisations-beraterin, Trainerin, Coach und Mediatorin und ist geschäftsführende Partnerin von mitte consult in Berlin. Sie trainiert unter anderem Führungskräfte darin, virtuelle Teams erfolgreich zu führen.

Wenn man am selben Standort arbeitet, macht es natürlich weiter Sinn, sich in einem Raum zusammenzusetzen.Aber in der globalisierten Arbeitswelt arbeiten immer mehr Personen an verschiedenen Standorten, da geht es vom Zeit- und Kostenaufwand her nicht, dass dauernd jemand von A nach B fährt - von der Belastung für die Umwelt ganz zu schweigen. Für diese Situation würde ich mir wünschen, dass wesentlich mehr bildunterstützende Technologie genutzt wird.

Warum reichen Telefon und E-Mails nicht aus?

In meinen Seminaren höre ich immer wieder von Problemen mit der Telefonkommunikation. Da gibt es zum Beispiel immer noch viel zu viel Kommunikation ins Nirgendwo - das Gefühl, mit jemandem zu reden, von dem man gar nicht genau weiß, ob er zuhört oder mit den Gedanken ganz woanders ist. So ist es schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Da ist jede Form der Bildunterstützung sehr hilfreich. Die Rahmenbedingungen erfordern, mehr mit Video zu arbeiten, wenn man nicht sowieso am selben Standort ist.

Warum wird dann immer noch meistes telefoniert?

Häufig stehen auf der Arbeitsebene noch keine Videoräume zur Verfügung. Und die Video-Technologie, die es auf dem eigenen Rechner gibt, wird oft nicht genutzt, weil es noch eine zu große Scheu davor gibt. Da gibt es Bedenken, wie die Haare sitzen oder was man im Home-Office im Hintergrund sehen könnte. Außerdem ist eine Videokonferenz natürlich auch anstrengend und erfordert hohe Konzentration. Wenn die Führungskraft nicht den Nutzen erklärt und mit gutem Beispiel vorangeht, ändert sich an den Vorbehalten nichts.

Welche Regeln müssen beachtet werden, damit eine Videokonferenz gelingt?

Zunächst sollte man sicherstellen, dass die Technik funktioniert und die Übertragungsrate für die Anzahl der Teilnehmer ausreicht. Wenn die Bandbreite nicht reicht, sollte man versuchen, wenigstens die Begrüßung per Video zu machen und dann das Bild auszuschalten. Wichtig ist auch, dass alle Teilnehmenden mit der Technik vertraut sind, das ist ja kein Hexenwerk.

Und wie sollte der Ablauf selbst gestaltet sein?

Wenn mehrere Menschen im Raum sind, muss man alle sehen können. Generell sollte die Anzahl der Teilnehmenden überschaubar gehalten werden.Wenn hier zwei Teilnehmer sitzen, da drei und da nochmal vier funktioniert das gut - aber nicht, wenn zwanzig Personen in einem Raum sitzen. Ganz wichtig ist es, dass jemand moderiert - sonst redet die meiste Zeit die Führungskraft oder ein anderer Wortführer. Der Moderator sollte eine aktivierende Rolle spielen. Dazu gehört auch, dass er zum Plaudern oder zum Smalltalk anregt.

Ähnlich wie in Präsenztreffen also?

Genau, das ist der Leitstern. Es ist die Aufgabe der Führungskräfte dahin zu arbeiten, dass die Videokonferenz ein ganz normales Medium wird, bei dem es eben auch mal eine Verzögerung geben und hallen kann und an dem die Mitarbeiter ohne Lampenfieber und Berührungsangst teilnehmen. Dafür ist es wichtig, gemeinsam einen Medienplan zu erstellen, der festlegt, in welcher Frequenz und zu welchen Themen das Team sich persönlich oder per Video trifft. Der Medienplan muss gewährleisten, dass alle Teammitglieder mitbekommen, was die anderen machen - der Austausch findet in globalisierten Teams eben nicht an der Kaffeemaschine statt.

Bei welchen Themen ist es weiterhin notwendig, sich an Ort und Stelle zu versammeln?

Bei allen Irritationen und Konflikten - immer, wenn das Bauchgefühl Alarmsignale gibt. Oder am Anfang der Zusammenarbeit, um zu sehen, wie die Mitarbeiter oder Kollegen eigentlich arbeiten.

Das Interview führte Ralf Lorenzen.