Elternzeit ja oder nein? Aus Angst vor dem Karriereknick entscheiden sich immer noch viele Männer dagegen. Dabei profitieren von einer Auszeit im Kinderzimmer sowohl die Väter als auch ihre Arbeitgeber, meint Organisationsberater Hans-Georg Nelles im heute.de-Interview.

Herr Nelles, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit der Rolle von Vätern in unserer Gesellschaft. Hat es Auswirkungen auf Job und Karriere, wenn Männer Väter sind oder Väter werden?

Auf jeden Fall. Der Punkt ist ja, dass wenn wir über Jobs reden, häufig formelle Dinge im Vordergrund stehen: Wie bedient man Maschinen oder nutzt Programme? Da ändern Kinder sicher nichts dran. Daneben gibt es aber viele soziale Kompetenzen, die man braucht, um mit Kollegen zu arbeiten. Diese kann man nicht formell auf Anordnung oder im Seminar lernen, sehr wohl aber im Kinderzimmer.

Hans-Georg Nelles... ... ist Sozialwissenschaftler und Organisationsberater aus Düsseldorf. Im Rahmen seines Projekt "Väter und Karriere" berät er seit vielen Jahren Unternehmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Haben Sie da Beispiele?

Wenn ich als Vater eine Beziehung zu meinen Kindern aufbauen will, muss ich mich auf sie einlassen. Dabei trainiere ich auch soziale Kompetenzen. Die Kinder geben die Signale. Man lernt beim Säugling sofort, wenn man ihn falsch anfasst, und dieses Lernen wird komplexer, je älter die Kinder werden. Es kommen Konflikte, die man nicht aussitzen kann, sondern die nach einer Lösung schreien. Man lernt zu spüren, was Kinder fühlen, also wird die Empathiefähigkeit gesteigert. Das sind alles Bereiche, die ich dann auch auf die Anforderungen im Betrieb übersetzen kann. Also ist das Kinderzimmer ein kontinuierliches Trainings- und Herausforderungsfeld, an dem Väter wachsen.

Bringt Kindererziehung also mehr als ein Leadership- oder Personalführungsseminar?

Um von Kindern für den Job zu lernen, muss man nicht mal Führungskraft sein. Das kann man auch im Umgang mit Kunden und Kollegen gebrauchen: zuhören können, Konflikte lösen, Kompromisse eingehen. In einer Personalführungsschulung ist das alles viel theoretischer, als wenn ich das als Vater in der Praxis mit meinen Kindern übe und das in der Regel auch noch täglich.

Also profitieren Unternehmen davon, wenn Beschäftigte in Elternzeit gehen?

Auf jeden Fall. Es gehört heute zum Lebenskonzept vieler junger Männer, nicht nur der Zahlpapa zu sein. Sie wollen das Vatersein aktiv mitgestalten. Männer, die in Elternzeit gehen, entscheiden sich ja nicht gegen das Unternehmen oder gegen die Karriere. Es ist kein Entweder-Oder, das müssen Unternehmen kapieren, um gute Leute zu halten. Da wäre viel mehr möglich. Die Beschäftigten, die das Gefühl haben, dass ihr Unternehmen auf ihre Wünsche eingeht, sind loyaler und motivierter. Das sind nachhaltige Effekte. Man erhöht die Arbeitgeber-Attraktivität, weil es zum Konzept junger Männer und Frauen passt.

Sind Väter denn auch multitaskingfähiger?

Das sehen Neurobiologen ganz anders: Im Prinzip kann sich jeder nur auf eine Sache konzentrieren, die Frage ist nur, wie schnell man switchen kann. In Situationen mit zwei oder drei Kindern muss man lernen, mit mehreren Dingen gleichzeitig umzugehen. Das wird als Multitasking bezeichnet, ist aber ein Abarbeiten schnell aufeinanderfolgender Ereignisse. Aber klar: Wer als Vater zuhause so etwas gewohnt ist, wird flexibler, findet schneller einen Plan B und kann besser delegieren. Das sind Kompetenzen die man als Vater lernt.

Welche Vorteile bringt es denn für Mitarbeiter, wenn Chefs zuhause Kinder haben?

Wenn eine Führungskraft Vater wird, ändert sich häufig auch in der Einstellung zu seinen Beschäftigten was. Er wird empathischer, das ist genau wie bei den Angestellten auch. Was Chefs angeht, zeigt eine dänische Studie einen weiteren interessanten Aspekt: Führungskräfte, die Töchter haben, neigen dazu, Frauen etwas besser zu bezahlen. Sie haben dann oft selbst die Erfahrung gemacht, wie schwierig es im Job für die eigenen Töchter ist, Familie und Karriere zu verbinden, und dann stellen sie auch die eigenen Führungsstrukturen in Frage und suchen neue und kreative Lösungen.

Gibt es denn auch Schattenseiten für Unternehmen - haben Väter beispielsweise nicht weniger Zeit für den Job?

Wenn Väter versuchen, ihrer Arbeitszeit effizient zu nutzen, um dann pünktlich zu gehen, schaffen sie in der Regel mehr weg. Das ist ja eine Erfahrung vieler Unternehmen, dass Väter und Mütter oft sehr effizient sind. Eigentlich müsste es neue Modelle geben, nach realistischen Aufgabenpaketen zu bezahlen, statt nach "abgesessener" Arbeitszeit - das ist längst nicht mehr zeitgemäß. Es ist Blödsinn zu glauben, dass jemand nach zehn Stunden oder mehr noch produktiv wäre. Dass diejenigen, die am längsten bleiben, auch häufig befördert werden, ist völlig schräg.

Könnte man also zusammenfassend sagen: Je mehr Kinder, je besser für Chefs und Arbeitnehmer?

Dazu gibt es natürlich keine Studien, aber ja, das würde ich unterschreiben. Und noch etwas: Es spricht auch vieles dafür, Kinder zu Beginn der beruflichen Entwicklung zu bekommen .

Das Interview führte Valerie Henschel