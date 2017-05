Bild Studierende in Koblenz

Viele Betroffene empfinden einen früheren Studienabbruch als Makel in ihrer Biographie. Wie ist das Gefühl bei heutigen Studenten, die sich damit beschäftigen, das Studium zu schmeißen?

Wilfried Schumann ... ... leitet seit fast 20 Jahren die Psychosoziale Beratungsstelle von Universität und Studentenwerk Oldenburg. Der Psychologe und sein Team versuchen, Studierenden in vertraulichen und kostenlosen Beratungen zu helfen, durchdachte Entscheidungen zu treffen.

Ein Studium abzubrechen, wird von vielen auch heute noch leicht als Scheitern oder Versagen verbucht. Da kommt keiner mit einem superguten Gefühl weg.Es bleibt gefühlt ein Makel. Andererseits verändert sich da im Moment auch etwas wegen unserer demografischen und wirtschaftlichen Situation: Das Wort "Studienabbruch" wird mehr und mehr ersetzt durch den Begriff "Studienausstieg", der positiver besetzt ist.

Wann ist ein Studienausstieg aus Ihrer Sicht sinnvoll?

Die Wahl eines Studienfachs ist immer eine Risikoentscheidung, ganz egal, wie gut man sich vorher informiert hat. Ob das Fach zu einem passt, spürt man erst in der Praxis. Wenn dann jemand feststellt, dass sich überhaupt keine Liebesbeziehung zu dem Fach aufbaut, dann kann ein Fachwechsel oder genereller Studienausstieg sinnvoll sein. Ich will damit nicht sagen, dass jeder immer in Euphorie und berauscht studieren muss, aber wenn man merkt, das ist überhaupt nicht mein Ding, dann ist es sinnvoll, die Finger davon zu lassen. Frei nach dem Managersatz: "Wenn du beim Reiten merkst, dein Pferd ist tot: steig' ab!"

Wann raten Sie dagegen eher dazu, das Studium durchzuziehen – auch wenn der Student in keiner "Liebesbeziehung" zu seinem Fach steht?

Immer dann, wenn der Studierende ganz bestimmte berufliche Ziele hat und dort unbedingt hin will und das Studium dafür die einzige Eintrittskarte ist. Wenn die Leistungen grundsätzlich stimmen, dann macht es Sinn zu sagen: Ok, dann nehme ich jetzt mal in Kauf, dass ich während des Studiums auch etliche Dinge tun muss, zu denen ich mich eher überwinden muss.

Welche Kandidaten fallen Ihnen da spontan ein?

Wir haben zum Beispiel viele Lehramtsstudierende, die sich in den Praktika wohlfühlen, aber im Studium müssen sie teilweise unglaublich theoretische, komplizierte Inhalte erlernen. Sie bezweifeln, ob sie das in der Intensität später im Job in der Schule jemals brauchen werden. Da kommt oft die große Sinnfrage auf: "Wozu das Ganze?" Dagegen kann die Zielfrage "Wo will ich damit hin?" manches retten.

Wann kommen Studierende mit dem Gedanken an einen Studienabbruch in der Regel zu Ihnen und Ihrem Beratungsteam?

Ganz oft schon im ersten Semester, weil sie das Gefühl haben, dass sie überhaupt nicht zurechtkommen. Diese jungen Leute sind überrascht von den Startschwierigkeiten und verzweifeln dann schnell. Wir sagen ihnen, dass sie sich erstmal eine Chance geben müssen, dass die Uni eine bestimmte Art von Lernen und Arbeiten voraussetzt, die man nicht gleich von der Schule mitbringt. Es braucht einfach eine gewisse Erfahrung, auch im Umgang mit Prüfungen.

Welche Rolle spielt die Angst vor Prüfungen?

Prüfungsangst und Scheitern in Prüfungen sind ein großes Thema. Leistungsrückschläge führen oft zu schweren Zweifeln. Durch Hilfsangebote finden viele Studierende wieder in die Bahn. Es gibt aber auch Konstellationen, wo sie feststellen, dass sie dauerhaft keinen Fuß auf den Boden bekommen. Dann muss sich jeder natürlich fragen, ob er sich damit noch ewig quälen will.

Und dann die "Notbremse" ziehen, auch, wenn es noch keine echte Exit-Strategie gibt oder einen Plan B?

Es gibt Menschen, die kommen erst auf einen Plan B, wenn sie etwas wirklich abgeschlossen haben und der Raum dadurch frei wird für Zukunftsgedanken. Das Alte bindet oder belastet sie dann nicht mehr und der Horizont öffnet sich von neuem. Für andere ist es dagegen hilfreich, sich noch aus der Situation des Zweifelns heraus eine Alternative zu überlegen. Da müssen wir immer den individuellen Fall betrachten.

Wo erhalten Studienabbrecher gute Beratungsangebote, die ihnen helfen, einen Weg zu finden, wie’s weitergeht?

Wenn es darum geht, zu ermutigen, kein Drama aus Misserfolgen zu machen, dann sind natürlich die psychologischen Beratungsstellen hilfreich. Wenn es darum geht, Studienalternativen zu überdenken, kommt die Studienberatung ins Spiel. Und wenn es darum geht, außerhalb der Uni nach neuen Möglichkeiten zu suchen, dann ist die Agentur für Arbeit der richtige Ansprechpartner.An vielen Hochschulen gibt es heute sogar Initiativen, bei denen Industrie- und Handelskammern und andere Verbände regelrecht um Studienabbrecher werben. Nach dem Motto: Ein Studienausstieg ist kein Problem, wir nehmen euch mit Kusshand! Kein Studienabschluss, kein Job - diese Gleichung stimmt heute jedenfalls nicht mehr und die Studienaussteiger brauchen nicht zu befürchten, ins Bodenlose zu fallen.

Das Interview führte Marcel Burkhardt.