Nett zu sein gilt in unserer Arbeitswelt oft als Karrierekiller. Auf dem Weg nach oben scheinen harte Bandagen gefragt. Unternehmens-Coach Judith Bergner sieht das anders: "Wir brauchen neue Führungsleitbilder, die auf Besonnenheit und Bescheidenheit beruhen", sagt sie im heute.de-Interview.

Frau Bergner, Sie beschäftigen sich als Coach und Beraterin auch mit Soft Skills - zählen Sie Nettigkeit auch dazu?

Judith Bergner... ... ist Diplom Psychologin und Executive MBA und gründete 2005 "skillfactors" in München. Neben dem Executive Coaching berät sie Unternehmen bei der Entwicklung von Führungsgrundsätzen und Leitbildern, der Einführung von Führungsinstrumenten, der eignungsdiagnostischen Personalauswahl und der wertorientierten Führungskräfteentwicklung. Zudem schrieb sie Bücher zum Thema.

Soft Skills ist ein Fähigkeiten-Set, das einem ermöglicht, in einer bestimmten sozialen Situation flexibel und angemessen agieren und Emotionen regulieren zu können. Dazu gehört die Fähigkeit nett zu sein genauso wie gegebenenfalls konfrontativ zu sein. Eine Studie allerdings konnte zeigen, dass ein freundliches, nettes, interessiertes Auftreten eher Vertrauen beim Gegenüber erzeugt, als Fachkompetenz allein.

Harte Bandagen sind also weniger gefragt?

Bei der Lösung komplexer Aufgaben in einer globalisierten Arbeitswelt mit Wirtschaftlichkeits- Qualitäts- und weiteren Zielen sind harte Bandagen einfach nicht hilfreich. Um zu guten Entscheidungen zu kommen, müssen Führungskräfte es aushalten, dass es mehr als eine Wahrheit gibt. Komplexität mit Machtausübung und Dominanz bewältigen zu wollen, ist unklug.

Warum hat Nettigkeit denn trotzdem so ein schlechtes Image? Man spricht ja auch von der Nettigkeitsfalle nach dem Motto: "Everybody's Darling is everybody's Depp?"

Letzteres bezieht sich auf Menschen, die nicht "nein" sagen können und sich dadurch selbst ausbeuten. Sie wollen es allen recht machen. In der Führungsverantwortung kann dieses Motiv dazu führen, dass Entscheidungen nicht getroffen, Konflikte nicht ausgetragen, Probleme nicht gelöst werden. Sind Vorgesetzte in der Nettigkeitsfalle heißt es dann: "Wenn's darauf ankommt, duckt er sich weg".

Gibt es denn eine klare Grenze zwischen nett und zu nett?

Ja: zu nett heißt, eine notwendige Konfrontation zu vermeiden, weil man sich unbeliebt machen könnte, weil es unbequem wird.

Gemeinhin denkt man bei Chef-Kompetenzen eher an Durchsetzungsfähigkeit als an Nettigkeit.

Das ist ein altes Führungskonzept: Die Führungskraft kennt die Produkte, die Prozesse und den Markt am besten und hat auf jede Frage die richtige Antwort. Das ist in einer komplexen Arbeitswelt nicht möglich, da muss man sich mit anderen verständigen und sich ein sorgfältiges Bild machen. Gefragt sind neue Führungsleitbilder, die auf Besonnenheit und Bescheidenheit beruhen.

Von wo aus könnten Veränderungen kommen?

Von den Mitarbeitenden selbst. Viele haben einen Dienstleistungsmodus bis zur Selbstausbeutung: Wenn es der Chef so will, dann mache ich das. Sie müssten den Mut haben, Grenzen zu ziehen. Beispiel: Ein Oberarzt informierte die örtliche Presse über die Missstände in der zentralen Sterilisation des betreffenden Krankenhauses. Die chirurgischen Abteilungen dieses Hauses hatten über Monate vergeblich bei der Geschäftsführung notwendige Verbesserungen angemahnt. Eine solche Eskalation ist nicht nett: Sie gründete in dem Fall auf wertvollen Absichten und war mit einem persönlich hohen Risiko verbunden. Dazu braucht es Courage und so entkommt man der Nettigkeitsfalle. Everybody's Darling wird eher eigene Werthaltungen verraten, um nicht anzuecken.

Was hilft da raus?

Der erste Schritt ist: Sich die eigenen Werte, Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu machen, diese als berechtigt zu empfinden und danach zu handeln.

Kann man zusammenfassend sagen: Auf der Führungsebene brauchen wir mehr Nettigkeit, bei den Mitarbeitern eher weniger?

Eine gute Führungskraft braucht vor allem soziale Intelligenz, um sich weltgewandt und Kontext-angemessen zu verhalten. Bei der Diskussion muss die kulturelle Herkunft bedacht werden. Das harmonisch "nette" soziale Miteinander wird in Deutschland nicht so hoch bewertet wie in anderen Kulturen. Wir schätzen Authentizität, Ehrlichkeit und Konflikte offen auszutragen. Das ist nicht überall so. In einem Beratungsmandat sollten einmal die Konflikte innerhalb eines IT - Offshoring Projekts zwischen Deutschland und Indien beigelegt werden. Die deutschen Kollegen mussten lernen, Arbeitsthemen freundlich, nett und höflich anzusprechen und persönliche Nähe zuzulassen. Die indischen Kollegen bekamen Trainings zur Stärkung ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Ein Vorteil der Globalisierung mag sein, dass wir hier lernen, netter miteinander umzugehen, nach dem Motto: "It's nice to be nice.”

Das Interview führte Ralf Lorenzen.