Dem Kollegen gelingt alles besser, die Sitznachbarin sieht besser aus und der Neueinsteiger verdient mehr - Neid auf Kollegen vergiftet häufig das Arbeitsklima. Soziologe Rolf Haubl im heute.de-Interview über verschiedene Neidarten - und den passenden Umgang mit ihnen.

Warum sind wir Menschen eigentlich neidisch?

Sie sind dann neidisch, wenn sie Güter, die Sie begehren, im Besitz anderer sehen und den Besitz für ungerecht halten.

Rolf Haubl ... arbeitete bis 2016 als Professor für Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie an der Uni Frankfurt/Main. Dort erforschte er unter anderem die Zivilisation der Affekte. Zum Thema Neid hat er das Buch "Neidisch sind immer nur die anderen" geschrieben.

Und auf welche Güter ist man besonders neidisch?

Worauf jemand neidisch ist, hängt sehr stark von der Wertekultur seiner Umwelt ab. In einer Gesellschaft, die sehr materialistisch ausgelegt ist, sind es materielle Güter, die Neid erzeugen. In anderen Gesellschaften die weniger materiell sind, sind es transzendentere Güter, etwa die Nähe zu einem Gott. Das ist sehr verschieden. Es gibt nichts worauf man nicht neidisch sein kann.

Welche Rolle spielt denn Neid am Arbeitsplatz?

Neid am Arbeitsplatz ist in unserer Gesellschaft, in der Arbeit und Arbeitserfolg zu den zentralen Kriterien gehören, klar vertreten. Am Arbeitsplatz geht es immer um die Privilegien, die man hat in Abhängigkeit von dem, was man an Leistung bringt und Leistungsgerechtigkeit ist die zentrale Gerechtigkeitsform. Wenn ich dann den Eindruck habe, ich strenge mich an, strenge mich an und habe dennoch weniger als andere, mit denen ich mich vergleiche, dann ist eine Neidreaktion vorprogrammiert.

Ist Neid immer negativ?

Es gibt verschiedene Neidarten. Den Neid, den wir im Kopf haben, ist in der Regel das, was als Todsünde daherkommt. Da ist man so ärgerlich darüber, dass ein anderer das begehrte Gut besitzt, dass man ihn angreift und ihm dieses Gut zunichtemachen will. Diese Form von Neid löst dann das subjektive Gefühl aus ungerecht behandelt zu werden. Das ist nicht objektiv. Dementsprechend kann man Menschen, die neidisch sind, auch nicht besänftigen, indem man ihnen beispielsweise mehr Güter zuschöpft.

Daneben gibt es aber auch positive Neidformen, die quasi Antriebsmotor werden, selbst etwas zu erreichen. Das funktioniert nach dem Motto: Wenn die das haben können, dann kann ich das auch haben und strenge mich beispielsweise besonders an.

Kann man also Menschen unterteilen in neidische Menschen und weniger anfällige Menschen für Neid?

Es gibt bei jedem Menschen eine Art Geschichte der Neidbereitschaft. Das hat sehr viel damit zu tun aus welchem Umfeld man kommt. Wenn man sich als Kind schon zurückgesetzt, gekränkt, gedemütigt und benachteiligt gefühlt hat, sind das Ausgangsbedingungen, die im Erwachsenenleben leichter zu Neidreaktionen führen. Das ist aber nie zwangsläufig, sondern das Resultat von sehr komplexen Bedingungen und auch immer eine Frage, wie die Gesellschaft damit umgeht und Neid wahrnimmt. Wir haben eine repräsentative Studie gemacht. Die Deutschen sagen von sich selbst, sie sind so mittelprächtig neidisch. Interessant daran ist, dass die meisten Leuten andere als neidisch empfinden und sich selbst als nicht neidisch.

Hilft es einfach den Mund zu halten, wenn was gut läuft, nur damit Kollegen nicht neidisch werden?

Man könnte natürlich sagen, die Situation verlangt, dass man nicht mehr preisgibt als das, was die anderen vertragen können. Andererseits muss man ja am Arbeitsplatz auch zeigen, was man kann. Es ist also besser zu dem zu stehen, was man hat und kann, um die eigene Leistung anerkannt zu bekommen. Es ist wichtig am Arbeitsplatz eine Kultur zu entwickeln, wo jeder etwas können darf.

Da sind wir dann beim Chef. Wie kann ich als Chef verhindern, dass Neid entsteht?

Also erstmal, indem alle gleichbehandelt werden. Wichtig ist auch, dass Entscheidungen transparent gemacht werden, damit von vorneherein die Phantasie der Kollegen eingehegt ist, dass jemand bevorzugt wird. Der Neider hat ja die Tendenz, permanent zu unterstellen, dass er benachteiligt wird. Neid ist da ein sehr irrationales, subjektives Gefühl.

Und wie schafft man es, dass Neid auf andere einem selbst nicht die Stimmung vermiest?

Wichtig ist, die eigene Mitte zu suchen und die eigenen Talente einzusetzen, sich zu entwickeln, ohne permanent auf die Konkurrenz zu schielen. Und versuchen das Maß zu halten. Wenn man einmal in einer Neidspirale drin ist, hat man die Tendenz, auch kleine Unterschiede sehr stark aufzublasen. Das kann sehr unglücklich machen.

Das Interview führte Valerie Henschel.