Boykottaufruf in Kanada

In den USA wird weiter über das Einreiseverbot von US-Präsident Trump gestritten. In einem Berufungsgericht in San Francisco gab es jetzt eine telefonische Anhörung, begleitet von Demonstrationen.

"Der Grand Canyon wird weiter da sein", heißt es in einem Gastkommentar im "Toronto Star", der die Kanadier auffordert, ihren USA-Urlaub auf die Zeit nach Trump zu verschieben.

Jahrelang hat die Tourismusbranche in den USA unter den Terrorattacken von 9/11 gelitten - für dieses Jahr erwartete sie wieder einen Rekord an ausländischen Gästen. Doch nun macht sich die Sorge breit: Hält Trumps Einreisepolitik Touristen vom USA-Urlaub ab? In Kanada gibt es schon einen Boykottaufruf.

US-Präsident Donald Trumps Einreiseverbote für Staatsbürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern beschäftigen nicht nur die Gerichte, sondern auch die Tourismusindustrie. Bisher sind die Gefühle und Erfahrungen gespalten. Während die einen Experten weiter damit rechnen, dass der Boom bergauf geht, fürchten andere bereits negative Auswirkungen.

Am Donnerstag (Ortszeit) entschied das neunte Bundesberufungsgericht in San Francisco, dass das Einreiseverbot ausgesetzt bleibt. Es bestätigte damit die Anordnung eines vorherigen Richters.

Handelsministerium erwartet Rekord bei ausländischen Touristen

Was den Tourismus angeht, erwarten viele Experten für das Jahr 2017 beachtliche Besucherströme in den USA. Trotz eines starken Dollars, der die USA für manche Reisende aus dem Ausland teuer macht. Das US-Handelsministerium sagt eine Rekordzahl von 78,6 Millionen internationalen Touristen voraus.

Nach dem umstrittenen Trump-Dekret hat Brand USA, eine Organisation, die für Reisen in die USA wirbt, nach eigenen Angaben "keine Daten erhalten, die spürbare Veränderungen bei Buchungen oder Stornierungen zeigen".

Aufruf zum USA-Boykott in Kanada

Aber es gibt andere, die sich durchaus sorgen, dass Trumps Verfügung über Einreisesperren für Menschen aus Syrien, Libyen, Somalia, Sudan, Iran, Irak und Jemen Besucher aus anderen Ländern abschrecken könnte. In einem Gastkommentar im "Toronto Star" wurden Kanadier kürzlich dazu aufgerufen, "Ferien in den USA zu boykottieren", bis Trumps Amtszeit als US-Präsident vorbei sei. "Der Grand Canyon wird weiter da sein", hieß es in dem Beitrag. "Die Golden-Gate-Brücke. Mount Rushmore. Disney World. Sie alle werden da bleiben. Und mit etwas Glück auch die Freiheitsstatue."

Melissa Erskine, Besitzerin des Reisebüros IDream Travel im kanadischen Ontario, sagt, dass einige ihrer Kunden "wegen Donald Trumps politischen Maßnahmen nicht länger daran interessiert sind, in die USA zu reisen". Stattdessen hätten sie sich nach Alternativen innerhalb von Kanada umgesehen. "Ich habe gerade zwei Flüge für zwei Familien nach New York gebucht, aber sie haben eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Sie wollten sichergehen, dass sie ihre Reise stornieren können, wenn sie es für nötig halten."

Fred Dixon ist Topmanager der zentralen New Yorker Tourismusorganisation NYC & Company. Kanada sei nach Großbritannien der zweitgrößte internationale Markt für die Stadt, sagt er. "Wenn also unsere Nachbarn im Norden zu einem Boykott aufrufen, ist das ein Anlass zu großer Sorge."

Sorge vor einem Imageproblem der USA

Menschen aus dem Nahen Osten hingegen machen gerade einmal 3,6 Prozent der Einreisen von Nichtbewohnern der USA aus, wie aus Statistiken des Washingtoner Handelsministeriums hervorgeht. Die meisten dieser Reisenden kommen aus Israel, Saudi-Arabien und der Türkei - Länder, die von Trumps Verfügung nicht betroffen sind. Dennoch befürchten Dixon und andere, dass Reisende aus vielen Teilen der Welt die Anordnung des Präsidenten so verstehen, dass sie in den USA nicht willkommen sind.

"Wir sind sehr besorgt, dass die USA ein Imageproblem bekommen", sagt er. "New York ist überempfindlich, was das betrifft. 30 Prozent aller USA-Besucher aus Übersee kommen zu uns."

Einige Buchungsportale sehen Abwärtstrend

Einige Statistiken deuten auf einen Abwärtstrend bei Buchungen in den Tagen nach der Verkündung des Trump-Erlasses hin. StudentUniverse.com etwa, eine Webseite, die besonders auf 18- bis 26-Jährige ausgerichtet ist, hat zwischen dem 27. Januar und 7. Februar einen 19-prozentigen Rückgang von Buchungen im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres registriert.

ForwardKeys, das pro Tag 16 Millionen Flugbuchungen erfasst, hat zwischen dem 28. Januar und 4. Februar ein Minus von 6,5 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode 2016 ausgemacht. Und auch Jason Clampet, Chefredakteur von Skift.com, einer Webseite der Tourismusindustrie, meint, dass Trumps Visasperren zusammen mit dem starken Dollar manche international Reisende von den USA fernhalten werde.

Andere Reiseveranstalter oder -vermittler haben dagegen nach eigenen Angaben keinen Abwärtstrend erlebt. Intrepid Travel etwa geht davon aus, dieses Jahr eine Rekordzahl von Besuchern in die USA bringen zu können. Contiki Tours berichtet von einem 30-prozentigem Buchungszuwachs seit vergangenem Jahr. Tony Daly von Ranch Rider, einer Reisegesellschaft mit Sitz in Großbritannien, sieht ein "robustes Interesse" an Reit-und Ranchurlauben im amerikanischen Westen.

"Politik betrifft den Reisenden nicht"

Auch Reisende aus China schienen sich nicht von Trumps Verfügung abgestoßen zu fühlen, schildert Madelyn Fitzpatrick, die für die Zweigstelle Los Angeles von Hylink arbeitet, eine der größten chinesischen digitalen Werbeagenturen. Viele im Land sähen in Trump einen Promi-Präsidenten, und Touristen kämen in die USA, um die örtliche Kultur kennenzulernen oder andere Erfahrungen zu machen, schildert Fitzpatrick. "Die Politik betrifft daher den Reisenden nicht, es sei denn, wir fangen an, Gefahren oder Bedrohungen zu sehen."

Nach jüngsten Angaben der US-Reisevereinigung haben die Einnahmen durch internationale Besucher just im vergangenen Jahr den Stand erreicht, den es vor den Anschlägen vom 11. September 2001 gab. Die USA hätten auf dem internationalen Reisemarkt in den Jahren nach den Terrorattacken beachtlich an Boden verloren. Die Branche spreche daher auch von einem "verlorenen Jahrzehnt", sagt der Chef der Vereinigung, Roger Dow.

Der Sprecher der Organisation, Jonathan Grella, meint, dass Trumps Einreisestopp einen "gefährlichen Dominoeffekt" haben könnte. "Leute lassen sich bei ihren Reiseentscheidungen von der Politik leiten, von Protesten gegen diese Politik, von Ängsten. Die Folgen könnten weitreichend sein."