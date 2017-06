Nach Abbruch des Musikfestivals "Rock am Ring" am Nürburgring aufgrund einer Terrorwarnung geht die Evakuierung des Festivalgeländes geordnet voran, so SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer. Ob und wie es weitergeht ist indes unklar.

Runter vom Gelände, hieß es für Zehntausende Musikfans. Nun stellt sich heraus: Der Terroralarm beim Festival "Rock am Ring" Anfang Juni geht auf zwei falsch geschriebene Namen zurück.

Der Terroralarm bei "Rock am Ring" geht nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts auf Schreibfehler bei den Namen der zwei in Verdacht geratenen Aufbauhelfer zurück. "Die Namen der Verdächtigen waren falsch geschrieben, wiesen aber eine phonetische Ähnlichkeit mit den realen Schreibweisen auf", sagte LKA-Präsident Johannes Kunz der "Allgemeinen Zeitung" aus Mainz. Die beiden aus Syrien stammenden Aufbauhelfer waren vor Beginn von "Rock am Ring" in eine Polizeikontrolle geraten.

Zehntausende mussten Gelände verlassen

Das Festival war am Pfingstwochenende wegen einer terroristischen Gefährdungslage unterbrochen worden. Knapp 90.000 Menschen mussten das Gelände am Nürburgring verlassen. Die Namen der beiden Mitarbeiter eines Frankfurter Subunternehmens passten wegen der Schreibfehler nicht zu den Personallisten der Veranstalter. Die zwei Männer hatten auch zu den Bühnen Zugang. Die Polizei wurde misstrauisch. Einer der beiden Männer soll wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Haft gewesen sein, der sich aber wohl nicht erhärtete. Das rheinland-pfälzische Innenministerium bestätigte gleichwohl den Verdacht einer Verbindung der beiden Aufbauhelfer zur hessischen Salafistenszene.

Um solch eine Panne künftig zu verhindern, forderte LKA-Präsident Kunz, frühzeitig Personaldokumente vorgelegt zu bekommen. Es müssten von den Veranstaltern auch schon im Vorfeld einer Veranstaltung Ersatzleute benannt werden, die ebenfalls einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden könnten. "Als problematisch erwiesen hat sich jedenfalls, dass uns Namen von Logistikmitarbeitern nicht in der korrekten Schreibweise übermittelt worden sind", sagte Kunz der Zeitung.