Entscheiden die Schüsse in Paris die französische Präsidentschaftswahl? Vor allem die Rechtspopulistin Le Pen und der Konservative Fillon fordern einen Tag nach dem islamistischen Anschlag ein härteres Durchgreifen gegen Terroristen. Für die regierenden Sozialisten ein "schamloses" Spiel mit der "Angst".

Paris

Nach dem Anschlag inmit einem Toten und drei Verletzten forderte die rechtspopulistische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen ein härteres Vorgehen gegen Terroristen. Auch der Konservative François Fillon kündigte am Freitag für den Fall eines Wahlsiegs schärfere Maßnahmen an. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins sagte, bei dem Schützen sei ein schriftliches Bekenntnis zur Dschihadistenmiliz IS gefunden worden.

Bekenntnis zur IS-Miliz

Nach Darstellung von Molins eröffnete der Täter am Donnerstagabend mit einer Kalaschnikow das Feuer auf ein Polizeifahrzeug auf den Champs-Elysées. Er tötete den Fahrer und verletzte zwei weitere Polizisten. Auch eine deutsche Passantin wurde leicht verletzt.

Der Angreifer, ein vorbestrafter 39-jähriger Franzose namens Karim Cheurfi, wurde erschossen. In der Nähe seiner Leiche fanden die Ermittler einen handgeschriebenen Zettel mit einem Bekenntnis zur IS-Miliz. In seinem Auto befanden sich weitere Waffen sowie ein Koran. Der IS hatte die Tat noch in der Nacht für sich beansprucht.

Täter griff schon früher Polizisten an

Die Ermittler hatten den Mann seit Anfang des Jahres in Verdacht, Angriffe auf Polizisten zu planen. Deshalb liefen Terror-Ermittlungen gegen ihn. Es habe aber keine "Anzeichen einer Radikalisierung" gegeben, sagte Molins - weder in den knapp 14 Jahren, die der Franzose wegen verschiedener Delikte in Haft saß, noch danach. Die Haftstrafe verbüßte er wegen mehrfachen versuchten Mordes - unter anderem an einem Polizisten und einem Polizeischüler.

Die Rechtspopulistin Le Pen warf der Regierung dagegen vor, alles getan zu haben, damit Frankreich den "Krieg" gegen den Terrorismus verliere. Sie versprach im Fall eines Wahlsiegs erneut die sofortige Ausweisung aller straffällig gewordenen "Gefährder" und die Einstellung tausender Sicherheitskräfte. Der Konservative Fillon sagte, er wolle Frankreich als Präsident mit "eiserner Hand" regieren.