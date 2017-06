Altmeister VfL Gummersbach hat den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga so gut wie sicher. Der zwölfmalige Titelträger erkämpfte sich am vorletzten Spieltag gegen Frisch Auf Göppingen ein 22:22 (8:11) und hat als 13. ein Spiel vor Schluss zwei Punkte und 28 Tore Vorsprung vor dem Bergischen HC. Der BHC belegt momentan zwar noch den letzten Nichtabstiegsplatz, der einen Rang und einen Punkt schlechter platzierte TBV Lemgo hat aber noch ein Spiel weniger absolviert. Vor dem Finale am kommenden Samstag spielt Lemgo noch in Hannover und kann den Konkurrenten in der Tabelle überholen.