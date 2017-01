Am Tag nach Sigmar Gabriels Ankündigung vom Rückzug von Parteispitze und Kanzlerkandidatur beginnt die SPD, sich neu aufzustellen. Mit Martin Schulz an der Spitze lautet das erklärte Ziel: Bundeskanzleramt.

Auch sonst schärft Schulz das Profil einer Partei, die in der Großen Koalition oft Kompromisse eingehen musste. Und dabei stellenweise nicht mehr als linke Partei wahrnehmbar war. Mit dem Thema soziale Gerechtigkeit aber werde es ihr gelingen, stärkste Kraft bei der Bundestagswahl zu werden. "Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", sagt er und verspricht, die Wahlen "richtig spannend" zu machen. Bildung, Umwelt, höhere Löhne etwa bei den Pflegeberufen - das wollen die Genossen jetzt hören.

Am Abend stellt sich Martin Schulz den Fragen von Bettina Schausten und Peter Frey. Sehen Sie die Sendung "Was nun, Herr Schulz" um 19:10 Uhr im ZDF, in der ZDF-Mediathek oder auf heute.de.

Es sei doch nicht gerecht, wenn der kleine Bäckerladen brav seine Steuern zahle, der globale Kaffeekonzern aber nicht. "Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von Steuerflucht - das werden die zentralen Themen in diesem Wahlkampf", sagt Schulz. Ungerecht sei es auch, wenn der Konzernchef eines großen Unternehmens trotz Fehlentscheidungen millionenschwere Bonuszahlungen bekomme, während eine Kassiererin bereits bei einer kleinen Verfehlung ihren Job verliere. Wieder so ein Gänsehautmoment bei den Genossen.

Bei so etwas bekommen Sozialdemokraten Gänsehaut. Und genau darum geht es heute bei den Genossen: Um Selbstvergewisserung. Der Martin, der Arbeiter, der Kämpfer. Sigmar Gabriel nennt das einen sozialdemokratischen Lebenslauf. Und Martin Schulz, der Sozialdemokrat, hält dann auch eine sozialdemokratische Rede. Neue Ideen für den Wahlkampf? Kaum. Dafür Kämpferisches, an dem sich Genossen wärmen wie an einem Lagerfeuer. Schulz' zentrales Thema? Gerechtigkeit.

Es gibt diese eine Stelle in der Rede von Martin Schulz, da wird es auf einmal ganz leise im Willy-Brandt-Haus. Die Stelle, in der Schulz sich als "Sohn einfacher Leute" vorstellt. Die Mutter Hausfrau, der Vater Polizist. Er habe mehr Zeit auf dem Fußballplatz verbracht als in der Schule. Seine Fußballträume seien geplatzt und dann habe er die Orientierung verloren. "Ich weiß was es bedeutet, wenn man vom Weg abkommt", sagt Schulz. Aber er wisse auch, wie gut es sich anfühle, wenn einen Familie und Freunde wieder aufrichten und man eine zweite Chance bekäme.

Schulz: AfD ist "Schande für Deutschland"

Er stelle sich dabei durchaus auf einen harten Wahlkampf ein und warnt vor "Rattenfängern", die auf dem Rücken von Flüchtlingen Stimmung machen wollten. Er biete deswegen allen politischen Konkurrenten ein Fairnessabkommen an. "Ich lade alle ein, sich Gedanken zu machen, wie wir mit Falschmeldungen und Verleumdungen in den sozialen Medien umgehen wollen." Die SPD wolle außerdem auf Social Bots verzichten, also Computerprogramme, die Meinungen und Hetze in sozialen Netzwerken automatisch verbreiten. Das wünsche er sich auch von den anderen Parteien - ein Seitenhieb auf die AfD, die in einem internen Strategiepapier gezielte Provokationen für 2017 ausgegeben hat.

Schulz nennt die AfD er eine "Schande für Deutschland". Und er kritisiert, dass ein tiefer Riss durch die Gesellschaft gehe. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA. Die jüngsten Beschlüsse des US-Präsidenten Donald Trump wie den Bau einer Mauer zu Mexiko nennt er einen "Tabubruch, der unerträglich ist". Er sei sich sicher, dass europäische Politiker Trump an Gesetze und Verträge erinnern werden. Die transatlantische Partnerschaft sei weiterhin wichtig. Kritik äußert Schulz auch am ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sowie CSU-Chef Horst Seehofer.

"Wow"

Schulz wirft jetzt seine ganze außenpolitische Erfahrung in die Waagschale, gibt den Europapolitiker. Und weist zugleich den Vorwurf zurück, kein innenpolitisches Profil zu haben. Elf Jahre lang sei er Bürgermeister einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen gewesen. Und irgendwann lande jedes Problem im Rathaus, also auch auf seinem Tisch. Die Versuche, ihn als innenpolitisch wenig versierten Politiker zu beschreiben, nennt Schulz arrogant. Die vielen kleinen Leute, die sich in der Kommunalpolitik engagierten, hätten das nicht verdient.

Wieder Applaus, wieder Jubel. Der Martin, der Mann der kleinen Leute. "Wow" schreibt ein Genosse auf Twitter, seine Nachricht wird im Willy Brandt-Haus an eine Wand projiziert. "Bin ehrlich. Hatte nicht daran geglaubt, dass Schulz die riesigen Erwartungen im Vorfeld erfüllen kann. Er hat's tatsächlich geschafft", schreibt er. Eine elektrisierte SPD? Darum ging es hier heute. Selbstbewusstsein zu schaffen für eine 24-Prozent-Partei. Was müssen die Genossen in der Großen Koalition gedarbt haben.

