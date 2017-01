Am Tag nach Sigmar Gabriels Ankündigung vom Rückzug von Parteispitze und Kanzlerkandidatur beginnt die SPD, sich neu aufzustellen. Mit Martin Schulz an der Spitze lautet das erklärte Ziel: Bundeskanzleramt.

Martin Schulz tritt gegen Angela Merkel an. In Umfragen ist die SPD im Keller - als unverbrauchter Spitzenmann soll er seine Partei wieder stark machen. Wie will der ehemalige EU-Parlamentspräsident gegen die Union punkten?

von Dominik Rzepka

Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spricht sich gegen Steuersenkungen nach der Bundestagwahl aus. Stattdessen will er die Milliardenüberschüsse investieren - etwa in Schulen. "Dann geben wir den Bürgern auch etwas zurück", sagt Schulz im ZDF.

Schulz kritisierte, dass der Staat in den vergangenen Jahren zu viel gespart habe. Das habe etwa dazu geführt, dass die Sicherheitsorgane ausgeblutet wurden. Er aber wünsche sich mehr Polizei auf den Straßen - durch mehr staatliche Investitionen. "Ich bin froh, wenn wir die Milliardenüberschüsse, die wir haben, darin investieren, dass wir die Länder wieder so ausstatten, dass mehr in die Schulen, mehr in die Sicherheit, mehr in die Polizei investiert wird", sagt Schulz in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Schulz?"

Dominik Rzepka ist Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF/Koch

Auf Nachfrage bekräftigte er, dass für ihn Steuersenkungen nach der Bundestagwahl nicht in Frage kämen. "Wenn wir unsere Überschüsse nutzen, die staatliche Daseinsvorsorge in den Kommunen und Ländern für die Bürger zu verbessern, dann geben wir den Menschen viel mehr zurück als vielleicht den einen oder anderen Euro auf dem Kontoauszug." Schulz sprach sich auch dafür aus, die Überschüsse des Bundes in schnelles Internet auf dem Land zu investieren. Die Mehrheit der Deutschen sehe ein, dass eine Steuerreform, die den Reichen diene, überhaupt nichts nutze.

Wahlkampfthema Gerechtigkeit

Steuern als Wahlkampfthema? Das hatte Schulz bereits am Mittag im Willy-Brandt-Haus angekündigt. Er wolle Steuergerechtigkeit zum zentralen Wahlkampfthema machen. Es sei doch nicht gerecht, wenn der kleine Bäckerladen brav seine Steuern zahle, der globale Kaffeekonzern aber nicht. "Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von Steuerflucht - das werden die zentralen Themen in diesem Wahlkampf", sagt Schulz. Ungerecht sei es auch, wenn der Konzernchef eines großen Unternehmens trotz Fehlentscheidungen millionenschwere Bonuszahlungen bekomme, während eine Verkäuferin bereits bei einer kleinen Verfehlung ihren Job verliere.

Insgesamt stelle er sich auf einen harten Wahlkampf ein, warnt etwa vor "Rattenfängern", die auf dem Rücken von Flüchtlingen Stimmung machen wollten. Er biete deswegen allen politischen Konkurrenten ein Fairnessabkommen an. "Ich lade alle ein, sich Gedanken zu machen, wie wir mit Falschmeldungen und Verleumdungen in den sozialen Medien umgehen wollen." Die SPD wolle außerdem auf Social Bots verzichten, also Computerprogramme, die Meinungen und Hetze in sozialen Netzwerken automatisch verbreiten.