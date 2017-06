Bild Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992

Trump könne das Pariser Klimaabkommen stillschweigend sterben lassen. "Es geht so, dass man einfach die Ziele nicht erreicht, es gibt da keine Sanktionen", sagt ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen. Zudem sorge das Kohle-Dekret für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Kohleindustrie.

Am Donnerstag verkündete US-Präsident Trump den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Die internationalen Reaktionen sind vielfältig. In den USA wird kontrovers diskutiert, denn der Ausstieg scheint die Gesellschaft weiter zu spalten.

Vor 25 Jahren fand die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro statt (Erdgipfel am 14.06.1992). Aus ihr gingen unter anderem die Agenda 21, die Klimarahmenkonvention und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt hervor. Erstmals wurden bei einer großen UN-Konferenz Umweltschutz und Entwicklung zusammen betrachtet.

Rio 1992: Da war dieses Gefühl, dass gerade etwas Großes geschaffen wird - eine Chance für alle Menschen. Nur die USA sahen das anders. Jahre ungezählter Verhandlungen folgten. Erst 2015, beim Klimagipfel in Paris, gab es wieder so ein Gefühl. Und wieder lassen die USA den Traum platzen.

Das Jahr 1992: Gerade war die innerdeutsche Mauer gefallen, der Kalte Krieg mehr oder weniger zu Ende. Nicht nur die Umweltschützer, auch viele Konferenzteilnehmer aus allen Nationen sprachen von der Friedensdividende. Von viel Geld, das fortan nicht mehr für die Rüstung, sondern für Umwelt und Klimaschutz, Erhalt der natürlichen Artenvielfalt und für gerechte, globale Entwicklung verwendet werden kann. Tausende von "grünen" Milliarden Dollar - im Dienste des blauen Planeten, diese Vision ließ ihn aus der Flasche kommen, den Geist von Rio.

USA bremsten den Gipfel in Rio aus

Volker Angres... ... ist Leiter der ZDF-Umweltredaktion. 1992 war er für das ZDF auf dem ersten UN-Erdgipfel in Rio de Janeiro vertreten. Insgesamt hat Volker Angres elf Klimagipfel beobachtet.

Unberechtigt war die geistreiche Hoffnung von Rio nicht, aber ziemlich naiv. Zwar hatte die schon 1983 von den UN gegründete, unabhängige Sachverständigen-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter Vorsitz der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin, Gro Harlem Brundtland, fleißig gearbeitet und mit dem Bericht an die Vereinten Nationen "Unsere gemeinsame Zukunft" (Our Common Future) 1987 eine profunde Analyse des Zustandes unseres Planeten vorgelegt, doch hatte die Kommission die Rechnung ohne die Beharrlichkeit vor allem der fossilen Energiewirtschaft und Schwerindustrie gemacht.Immerhin kam es aufgrund des Brundtland-Berichts zum Erdgipfel von Rio de Janeiro, der ersten UN-Konferenz, die Umwelt und Entwicklung zusammen diskutierte. Wichtige Konventionen wurden zwar verabschiedet, z.B. die Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt, die Klimarahmenkonvention als Basis für alle folgenden Klimaverhandlungen und die Agenda 21, eine Art Regelbuch für das Überleben der Menschheit. Doch eben nicht von allen Ländern mitgetragen. Vor allem nicht von den USA.

Definiton von nachhaltiger Entwicklung 1987 verfasste und heute noch gängige Definiton von Nachaltigkeit: "Nachhaltige Entwicklung befriedigt die Bedürfnisse heutiger Generationen, ohne die Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu gefährden."

Klimarahmenkonvention ohne konkrete Verpflichtungen

Noch auf der Konferenz machten die USA deutlich, was sie von globalen Umwelt- abkommen halten. Ihre Weigerung, die internationale Artenvielfaltskonvention zu unterzeichnen, sorgte für Zündstoff und dominierte die Berichterstattung. In dem Abkommen seien die Rechte der Gentechnik-Industrie der USA nicht geschützt, sagte der damaliger Sprecher des Weißen Hauses, Marlin Fitzwater. Dafür steckten die USA heftige Kritik ein. Die damalige französische Umweltministerin Ségolène Royal sagte in einem Fernsehinterview, eine der größten Nationen der Welt habe nicht das Recht "dieses enorme und fantastische Projekt Erd-Gipfel" zu blockieren.

Die Klimarahmenkonvention wurde zwar von Präsident George Bush unterzeichnet, aber erst nachdem es seine Delegation erreicht hatte, alle konkreten Zahlen und Verpflichtungen aus dem Dokument streichen zu lassen. Dadurch wurde die Klimarahmenkonvention ein belangloses Papier. Das Ziel, den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid auf das Niveau von 1990 zu senken, rückte in weite Ferne. Der demokratische US-Senator Al Gore sagte vor Journalisten, die Weigerung Bushs, das Abkommen zu unterschreiben, "beeinträchtigt die Führungsrolle, die wir beim Erdgipfel hätten haben müssen".

Lobbyisten verteidigen altes Geschäftsmodell

So langsam begann der Geist von Rio, sich wieder in seine Flasche zurückzuziehen. Denn auch die Verhandlungstexte der folgenden Klimakonferenzen wurden immer länger und komplizierter. Eine funktionierende Taktik der "Global Climate Coalition". Was gut klingt, ist nichts anderes als ein Antiklimaschutz-Lobbyverband der US-amerikanischen Öl- und Schwerindustrie. Dutzende von Rechtsanwälten hatten den Auftrag, die nächsten Verhandlungsrunden mit möglichst komplizierten juristischen Fragestellungen zu überziehen - wohl wissend, dass es im internationalen Raum etliche Monate bis Jahre dauern würde, um Details zu klären.

Antrieb für all das waren die alten Geschäftsmodelle aus den ersten 70 Jahren des vergangenen Jahrhunderts: Reich wird nur, wer mit fossilen Energieträger und der alten Stahl- und Schwerindustrie sein Geld verdient. Die Strukturen waren alle da, Öl und Kohle gab es in rauen Mengen zu Spottpreisen, teure Klimaschutzauflagen dagegen keine. Warum sollten Lobbyisten da einer Änderung zustimmen? Zumal der Bush-Clan aus Texas kam und selbst im Ölgeschäft zu Hause war.

Paris brachte die Wende - dank Obama

1997 dann der nächste Meilenstein im Klimaschutz: Die siebte UN-Klimakonferenz bescherte der Welt das Kyoto-Protokoll - von den USA nie ratifiziert. Zwar gab es endlich ein völkerrechtlich bindendes Dokument, aber es hatte einen schweren Geburtsfehler: Es enthielt keinen Hinweis auf Klimaschutzverpflichtungen für Entwicklungsländer in der Zukunft. Dass China mal Weltmeister im Ausstoß von Treibhausgasen werden würde, das hatte damals niemand vorhergesehen.