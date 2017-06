Nach einem technischen Defekt hat WM- Spitzenreiter Sebastian Vettel das Abschlusstraining für das Formel-1-Rennen in Baku vorzeitig beenden müssen. Vettel kehrte nach einer halben Stunde zurück an die Garage, weil es Hydraulikprobleme an seinem Ferrari gab. Im Trainingsklassement belegte Vettel am Ende Platz zwölf. Schnellster auf dem Stadtkurs am Kaspischen Meer war der Finne Valtteri Bottas im Mercedes. Rang zwei belegte Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen mit 0,095 Sekunden Rückstand. Lewis Hamilton kehrte im zweiten Silberpfeil als Dritter zurück in die Garage.