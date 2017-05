In Deutschland gelten schon heute 2,85 Millionen Rentner als arm. Das bedeutet: Laut Statistischem Bundesamt bekommt etwa jeder Neunte im Monat weniger als 987 Euro. Besonders bedroht von Altersarmut sind Frauen. Die Gründe: Trotz gleicher Arbeit und Qualifikation verdienen sie meist weniger als Männer. Außerdem haben sie Auszeiten durch Schwangerschaft und Kindererziehung. Danach arbeiten sie häufig in Teilzeit. Deshalb zahlen sie insgesamt weniger in die Rentenkasse ein und bekommen am Ende weniger raus: im Durchschnitt nur 822 Euro statt 1.370 Euro bei den Männern. Nach einer Scheidung etwa können alleinstehende Frauen in finanzielle Not geraten.

Weitere Risiken für Altersarmut: Häufige Arbeitslosigkeit oder Jobs zum Niedriglohn. Inzwischen arbeitet laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung jeder fünfte Vollbeschäftigte im Niedriglohnbereich. Geringverdiener zahlen nur wenig in ihre gesetzliche Altersvorsorge. Und in private Rentensparverträge so gut wie gar nicht. Die Folge: Der Staat muss ihnen mit Hilfen das Existenzminimum sichern.

Rentenexperten prognostizieren eine weitere Zunahme der Altersarmut. Hauptgrund dafür: das generell sinkende Rentenniveau. Wer heute in Rente geht, erhält noch knapp 48 Prozent des Durchschnittslohns als Rente. 2030 werden nur noch 43 Prozent ausgezahlt. Und: Ab 2040 muss die Rente komplett versteuert werden. Bislang sind es 72 Prozent.

Fazit: Wer mehr will, als eine Rente auf Hartz-IV-Höhe, muss 40 Jahre lang mindestens 2.100 Euro im Monat verdient haben.