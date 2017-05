In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird heute das erste Halbfinale im Eurovision Song Contest ausgetragen. Von den 18 Teilnehmern können sich die ersten zehn für das Finale am Samstag qualifizieren.

von Dominik Rzepka

Sie sind Anwärter auf den Sieg in Kiew: Schweden und Portugal haben sich für das Finale des ESC am Samstag qualifiziert. Sowohl Popstar Robin Bengtsson als auch Jazz-Sänger Salvador Sobral können im ersten Halbfinale überzeugen. Das war erwartbar, doch es gibt auch eine Überraschung.

Robin Bengtsson wird schon seit Wochen als Favorit gehandelt. Von daher ist es für ihn nur eine Pflichtübung. Mit seinem Up-Tempo-Popsong "I can't go on" überzeugt der Schwede im Designer-Anzug sowohl die Jurys als auch Zuschauer des ersten Halbfinales und qualifiziert sich fürs Finale des Eurovision Song Contests am Samstag. Bei den Wettanbietern liegt Bengtsson seit Wochen unter den ersten fünf. Sollte er am Samstag ganz vorne liegen - es wäre der siebte Sieg für Schweden, das damit Irland als erfolgreichstes ESC-Land der Geschichte ablösen würde.

Dominik Rzepka berichtet vom Eurovision Song Contest in Kiew

Quelle: ZDF / Koch

Doch ein 27-jähriger Jazz-Sänger aus Portugal könnte das verhindern: Salvador Sobral singt den vielleicht ungewöhnlichsten Song des Wettbewerbs: "Amar Pelos Dois" ("Liebe für zwei") ist so unprätentiös, so anders und so sehr auf die Musik und nichts als die Musik konzentriert, dass der fast schon schüchtern wirkende junge Sänger einfach heraussticht. Sein melancholischer Jazz-Song ist auf den ersten Blick völlig ungeeignet für die große ESC-Bühne. Und doch verzaubert er das Publikum, das während der Live-Show in Kiew immer wieder frenetisch applaudiert. Ein ESC-Sieg für Portugal? In diesem Jahr nicht ausgeschlossen.

Auch Armenien, Aserbaidschan und Australien stehen im Finale

Auf den kann auch nach wie vor Australien hoffen. Das Land gehört zwar nicht wirklich zu Europa, doch hat es vom Veranstalter des Wettbewerbs, der European Broadcast Union, eine Einladung erhalten - inzwischen bereits zum dritten Mal. Die Begeisterung für den ESC ist riesig Down Under, und im vergangenen Jahr hätte das Land auch fast gewonnen. Der erst 17-jährige Isaiah wahrt jedenfalls Australiens Chancen und qualifiziert sich ebenso fürs Finale wie Armenien und Aserbaidschan, denen von Beobachtern ebenfalls vordere Plätze zugetraut werden. Qualifiziert fürs Finale sind außerdem Moldawien, Griechenland, Polen, Zypern und Belgien.

Ausgeschieden sind dagegen die Tschechische Republik und Albanien mit Linditi Halimi. Ihr nach Fantasy-Pop klingender Song "World" blieb nicht wirklich hängen und wirkte auf der großen ESC-Bühne ein wenig fehl am Platz. Auch für Montenegro, Island und Finnland ist der Eurovision Song Contest 2017 bereits zu Ende - gerade das Ausscheiden Finnlands ist einigermaßen überraschend. Zwar konnte Sängerin Leena Tirronen mit einer tollen Stimme überzeugen, allerdings ist im Finale am Samstag nur Platz für 26 Länder - bei insgesamt 42 Teilnehmern.

Deutschland ist als großes Land fürs Finale gesetzt

Deutschland ist als eines der fünf großen Länder automatisch für das Finale qualifiziert. In diesem Jahr tritt die in Bonn geborene Sängerin Levina an. Ihr Markenzeichen: eine hervorragende und ungewöhnlich tiefe Stimme mit hohem Wiedererkennungswert. Ihr Song "Perfect Life" war zunächst eher schwach gestartet, viele internationale Beobachter sahen sie eher abgeschlagen auf einem der hinteren Plätze. Doch seit ein paar Tagen macht Levina Boden gut, etwa bei den Wettanbietern. Sie selber erhofft sich eine Platzierung im oberen Drittel.

Überschattet wird der diesjährige ESC von politischen Auseinandersetzungen zwischen Gastgeber Ukraine und Russland. So wurde die Vertreterin Russlands mit einem Einreiseverbot belegt, weil sie zuvor auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim aufgetreten war. Russland zog daraufhin seine ESC-Teilnahme zurück und überträgt den Wettbewerb auch nicht im Fernsehen. Der Eklat dürfte für beide Seiten Konsequenzen haben: Der Vorsitzende der sogenannten Reference Group, also der Veranstalter des Wettbewerbs, hatte sich auf heute.de für Sanktionen gegen die Ukraine und Russland ausgesprochen.