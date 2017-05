Nach dem Brexit-Votum in Großbritannien steht Europa Kopf. Wäre das nach jedem Volksentscheid in der Schweiz so, hätte die Bevölkerung kaum noch für etwas anderes Zeit. Wie macht die Schweiz das?

Fukushima war auch für die Schweiz eine Zäsur: Schrittweise will die Regierung aus der Atomenergie aussteigen. Es sollen keine neuen Meiler gebaut werden, die alten dürfen am Netz bleiben, solange sie sicher sind. Die Schweizer stimmen heute in einem Referendum über das neue Energiegesetz ab.

Mit der Energiestrategie 2050 will die Schweizer Regierung den Ausstieg aus der Kernenergie einleiten, erneuerbare Energien stärker fördern und die Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe verringern. Die konservative SVP ist dagegen und warnt vor massiv höheren Stromrechnungen - ein Vier-Personen-Haushalt müsse mit 3.000 Euro mehr Kosten im Jahr rechnen. In Umfragen lagen die Befürworter zuletzt knapp vor den Gegnern.

60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen

Die Regierung hatte nach dem Reaktorunfall in Fukushima 2011 beschlossen, schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen. Das neue Gesetz verbietet nun den Neubau von Kernkraftwerken. Die fünf bestehenden Kernkraftwerke sollen aber am Netz bleiben, solange sie sicher sind. Das Kernkraftwerk Mühleberg bei Bern soll aus Altersgründen 2019 abgeschaltet werden. Knapp 60 Prozent des Schweizer Stroms stammen schon aus erneuerbaren Energien, vor allem aus der Wasserkraft. Zum Vergleich: In Deutschland sind es rund 30 Prozent.

Etwa 5,3 Millionen Schweizer sind stimmberechtigt. Bis zu 90 Prozent stimmten per Briefwahl ab. Die Wahlbeteiligung liegt selten über 50 Prozent.

Auch regionale Abstimmungen

In einigen Kantonen laufen auch regionale Abstimmungen. In Zürich geht es darum, ob Schüler eine zweite Fremdsprache künftig erst in der höheren Schule lernen sollen. In Basel wird über einen Radweg rund um die Altstadt abgestimmt. In Uri sollen teure Kurse für Autofahranfänger abgeschafft werden. Nicht alle Abstimmungen sind so anschaulich. Den Wallisern liegt ein "Antrag auf Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Raumplanung" vor.