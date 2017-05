Zuerst kämpfte die Bundeswehr gegen den Terror in Afghanistan. Heute üben und trainieren die rund 900 deutschen Soldaten mit der afghanischen Armee, damit sie ihr Land irgendwann einmal selbst verteidigen können. Doch was wurde nach 17 Jahren erreicht?

Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt in Afghanistan blutig. Im Diplomatenviertel von Kabul, nahe der deutschen Botschaft, explodiert im dichten Berufsverkehr eine Autobombe. Nach Angaben der afghanischen Behörden sterben mindestens 49 Menschen, mehr als 300 weitere werden verletzt.

Die Explosion habe sich an einer viel befahrenen Straße zwischen der deutschen Botschaft und einem Sicherheitsposten am Sanbak-Platz ereignet, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. In den schwer gesicherten Vierteln stehen aber auch viele andere Botschaften, das NATO-Hauptquartier in Kabul und afghanische Ministerien. Tausende Menschen waren zur Zeit der Explosion um kurz nach 8.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Weg zur Arbeit.

Viele Tote und Verletzte

Bilder in sozialen Netzwerken zeigten eine meterhohe Staubwolke, die über der Stadt aufstieg. Wem der Angriff galt, war zunächst nicht klar. Die Explosion war so massiv, dass mindestens 30 Autos zerstört wurden. Im Umkreis von bis zu einem Kilometer zersprangen Fensterscheiben in Gebäuden.

Über die Zahl der Opfer gab es zunächst unterschiedliche Informationen. Nach jüngsten Angaben der Gesundheitsbehörden kamen mindestens 49 Menschen ums Leben, mehr als 300 Verletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Zustand vieler Verletzter sei kritisch. Ob unter den Opfern auch Mitarbeiter der deutschen Botschaft sind, ist derzeit unklar. Nach Angaben der französischen Regierung wurden die deutsche und die französische Botschaft beschädigt.

Anschlag mit Tanklastwagen?

Der oder die Attentäter könnten für ihre Autobombe einen Tanklastwagen für Wasser oder Abwasser benutzt haben, sagte der Sprecher des Innenministerium, Nadschib Danisch. "Aber weil die Explosion so schwer war, können wir das noch nicht mit Sicherheit sagen. Vom Tanklastwagen ist kaum noch etwas übrig."

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Ende April hatten die radikal-islamischen Taliban ihre jährliche "Frühjahrsoffensive" gestartet und ihre Angriffe verstärkt. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte in den letzten Monaten vermehrt Anschläge verübt.

Erst am vergangenen Samstag hatte ein Selbstmordattentäter im Osten des Landes 18 Menschen in den Tod gerissen. Ziel dieses Anschlags war laut Behörden eine Gruppe von Sicherheitsbeamten, die US-Truppen unterstützten. Die meisten Opfer seien jedoch Zivilisten gewesen. Die Taliban bekannten sich zu der Tat.

Beide schweren Anschläge ereigneten sich in der ersten Woche des muslimischen Fastenmonats Ramadan.