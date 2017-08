Zwei Tote in Österreich, Chaos in Bayern

Unwetter mit Starkregen und Gewitter sind am Freitagabend über weite Teile Deutschlands gezogen. Züge und S-Bahnen standen still, mehrere Musikfestivals wurden unterbrochen oder musste sogar ganz abgesagt werden.

Heftige Unwetter richten in Süddeutschland schwere Schäden an. Ein Festivalgelände wird verwüstet, ein Landkreis ruft Katastrophenalarm aus. In Österreich endet ein Feuerwehrfest in einem Alptraum: Zwei Menschen sterben, als eine Böe ein Festzelt umreißt.

Heftige Unwetter haben in Oberösterreich ein Festzelt mit 650 Feiernden zum Einsturz gebracht. Zwei Besucher kamen ums Leben, mindestens 120 wurden verletzt. Das Unglück passierte beim Auftakt eines Sommerfestes der Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann am Walde rund 70 Kilometer südlich von Passau. Zerschmetterte Biertische und Bänke lagen am Boden. Pfosten der Zeltkonstruktion waren auf sie gekracht. Zerrissene Planen lagen dazwischen. Holzteile- und Metallstangen ragten in die Luft.

Die Menschen seien in Panik davon gerannt und hätten versucht, sich zwischen parkenden Autos in Sicherheit zu bringen, berichtete die lokale "Bezirksrundschau". Blutüberströmte Menschen seien umhergeirrt. Das Festgelände liegt in einem Waldgebiet, es sei selbst für die Feuerwehr schwer zugänglich. Bei den Toten handelt es sich um einen 28-jährigen Einheimischen und eine 19-jährige Rumänin, die in der Nähe des Unglücksortes lebte.

Der schwere Sturm zog in der Nacht bis in die Schweiz. Er zerriss in Bad Ischl ein Zirkuszelt. Ziegen und Ponys rannten in den Ort und mussten von der Feuerwehr eingefangen werden. Umgestürzte Bäume und Blitzeinschläge führten in Oberösterreich zu Blackouts. 150.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Chiemsee-Summer-Festival abgebrochen

Heftige Unwetter haben auch im Süden Deutschlands schwere Schäden angerichtet. In Bayern musste der letzte Tag des Chiemsee-Summer-Festivals abgesagt werden: Das Unwetter mit starken Sturmböen hinterließ auf dem Festivalgelände eine Spur der Verwüstung: Sogar das für Starkwinde ausgelegte Hauptzelt auf dem Chiemsee Summer sei beschädigt worden, so die Veranstalter. An einem Riesenrad wurden Gondeln nach Polizeiangaben vorsorglich abmontiert.

50 Festivalbesucher mussten medizinisch behandelt werden. Darunter auch viele, die verängstigt waren und psychologische Betreuung in Anspruch nahmen, wie die Organisatoren sagten. Weil die Campingplätze verwüstet wurden, öffneten Notunterkünfte. 20 Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Pressesprecher: "Es gibt keine lebensbedrohlichen Verletzungen, was uns sehr erleichtert."

Auch in Sachsen musste ein Musikfestival wegen eines Unwetters unterbrochen werden: Beim Highfield-Festival bei Großpösna fielen mehrere Auftritte aus, etwa von Clueso und Billy Talent.

Katastrophenalarm im Landkreis Passau

Der Landkreis Passau rief nach heftigen Unwettern, die in der Nacht zum Samstag über Niederbayern gezogen waren, Katastrophenalarm aus. Neben überfluteten Straßen und Kellern sowie Stromausfällen blockierten viele Bäume die Straßen, wie die Polizei berichtete.

Auch in anderen Regionen im Südwesten Deutschlands gab es heftige Unwetter. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Polizei und Feuerwehren mussten am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu Hunderten Einsätzen ausrücken. Allein in Heilbronn seien innerhalb von drei Stunden etwa 250 Notrufe eingegangen. Hauptsächlich wurden durch Bäume blockierte Straßen, herabgestürzte Dachziegel und vollgelaufene Keller gemeldet.

Im sächsischen Vogtland sorgte das Unwetter beim Fahrer eines Transporters für einen Schock: Starkregen hob am Freitagabend in Netzschkau einen Gullydeckel aus. Nach Polizeiangaben sah der 35-Jährige das zu spät und fuhr mit dem Hinterrad seines Fahrzeugs in das Loch - dadurch überschlug sich der Wagen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Im oberfränkischen Meeder bei Coburg riss der Sturm eine Wanderhütte mit und schleuderte sie auf die Autobahn 73.

Schneefall auf der Zugspitze

Erste winterliche Eindrücke mitten im Sommer auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen: Wie Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilten, gab es am Samstag auf dem höchsten Berggipfel Deutschlands leichten Schneefall. Laut DWD ist eine solche Wetterlage auf dem Gipfel allerdings auch im Sommer nicht ungewöhnlich. Der Berg ist 2.962 Meter hoch.

In den nächsten Tagen lässt sich die Sonne in Deutschland wieder etwas häufiger blicken. Zwar bekommt der Nordosten am Sonntag noch weitere Schauer ab und auch Gewitter sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte. Sonst zeige sich aber bei wechselnder Bewölkung häufig die Sonne und es bleibe meist trocken.

Das Thermometer steigt auf Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad. In der Nacht zum Montag wird es dann frisch: Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 13 und 5 Grad. Die neue Woche beginnt überwiegend heiter und es bleibt meist trocken bei maximal 24 Grad. An der Küste sind allerdings weiterhin einzelne Schauer drin.