Die CSU hat auf ihrem Parteitag in München das neue Grundsatzprogramm beschlossen. Sie schärft damit ihr konservatives Profil - auch in Abgrenzung zur AfD.

"Er ist im Moment aus seiner eigenen und aus CSU-Sicht der sicherste Erfolgsgarant", so ZDF-Korrespondentin Patricia Schäfer aus München. Wie er bei seinem Papstbesuch bereits gesagt hat, wolle Seehofer "es offensichtlich nicht so machen wie Papst Benedikt."

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer will über 2018 hinaus im Amt bleiben. Der 67-Jährige gab bekannt, für beide Ämter kandidieren zu wollen. Sicherheit und Zuwanderung sollen Wahlkampfthemen werden. Dafür will Seehofer seinen Innenminister Joachim Herrmann nach Berlin schicken.

Horst Seehofer will über 2018 hinaus CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident bleiben. "Ich habe dem Parteivorstand mitgeteilt, dass ich bereit bin, auch in den nächsten Jahren mich für das Amt des Parteivorsitzenden und für das Staatsamt des bayerischen Ministerpräsidenten zu bewerben", sagte der 67-Jährige am Montag in München und bestätigte damit erstmals selbst entsprechende Informationen aus der Partei.

Seehofer "mit vollem Herzem" dabei

Seehofer hatte in den vergangenen Jahren mehrfach angekündigt, zur Landtagswahl im Herbst 2018 nicht mehr anzutreten. Seehofer nannte das nun als Fehler. Denn in jüngster Zeit sei er von mehreren CSU-Spitzenpolitikern zum Weitermachen gebeten worden. Als populärster Vertreter seiner Partei gilt Seehofer vielen als Garant dafür, dass die CSU bei der Bundestagswahl am 24. September gut abschneidet und ein Jahr später in Bayern ihre absolute Mehrheit verteidigt. Vorstandswahlen stehen turnusmäßig beim Parteitag Mitte November an.

"Ich übe mit vollem Herzen meine beiden Ämter aus", sagte Seehofer. Es gebe "ne ganze Menge", was er "für Bayern und Deutschland bewirken“ wolle. Seine Entscheidung habe er am Wochenende" getroffen, allerdings sei die Abwägung mit "51 zu 49" knapp ausgefallen.

Zugleich brachte Seehofer den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann für eine politische Karriere in Berlin in Stellung. Herrmann solle Spitzenkandidat der CSU bei der Bundestagswahl am 24. September werden, machte Seehofer deutlich. Dies habe er dem Parteivorstand vorgeschlagen. Die CSU will ihre Landesliste am 6. Mai förmlich beschließen.

Wunsch: Herrmann soll de Maizière ablösen

"Wir haben eine gewaltige Chance, diese Wahl erfolgreich zu gestalten", sagte Seehofer, und sprach von einer "starken Mannschaft", die die CSU in Berlin habe. "Wir haben eine starke Landesgruppe. Wir haben starke Bundesminister und Staatssekretäre", sagte Seehofer.

Allerdings seien die Themen Sicherheit und Zuwanderung hinzugekommen - ein klassisches CSU-Thema. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann soll CSU-Spitzenkandidat werden und die CSU-Interessen auf diesem Gebiet durchsetzen. "Ich stehe bereit", sagte Herrmann. Viele Christsozialen wünschen sich, dass Herrmann Thomas de Maizière (CDU) nach den Bundestagswahlen als Bundesinnenminister ablöst.