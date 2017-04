Deutschland kaufe zu wenig Produkte ein, exportiere stattdessen zu viel: das ist nicht nur der Vorwurf von US-Präsident Trump. Am Rande des G20-Treffens in Washington weist Finanzminister Schäuble die Kritik zurück.

Familienministerin Manuela Schwesig sieht weltweit Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung: In keinem einzigen Land der Welt gebe es echte Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, sagte sie in Berlin auf dem "Women20"-Gipfel. Auch hierzulande bleibe noch viel zu tun.

"In keinem einzigen Land der Welt ist tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern erreicht", sagte Schwesig in Berlin bei einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen, dem "Women20 Summit". Sie forderte mehr Anstrengungen diesbezüglich.

In Deutschland klafft Lohnlücke von 21 Prozent

In Russland sei gerade die Strafe für häusliche Gewalt herabgesetzt worden, in Indien sei Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar, in Saudi-Arabien dürften Frauen nicht Autofahren, in den USA gebe es keine bezahlte Elternzeit nach der Geburt.

Auch in Deutschland gebe es Nachholbedarf, betonte die Ministerin. Es existiere etwa noch immer eine Lohnlücke von 21 Prozent zwischen Männern und Frauen. "In Sachen Gleichberechtigung haben wir alle noch etwas zu tun." Unbezahlte Arbeit im Haushalt werde überwiegend von Frauen erledigt, noch zu selten stünden Frauen an der Spitze von Firmen, oft seien sie auch zu Teilzeitarbeit gezwungen.

Ivanka Trump auf Gipfel erwartet

Der "Women20 Summit" wird im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft ausgerichtet. Im Juli kommen in Hamburg die Staats- und Regierungschefs von 19 Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU zusammen. Wichtigstes Anliegen des "Women20 Summit" ist die Verankerung der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen als politische Querschnittsaufgabe. Bei der Konferenz werden auch Kanzlerin Angela Merkel und die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, erwartet.