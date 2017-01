Der Weg islamistischer Dschihadisten nach Syrien führt nicht selten über die Salafisten-Szene. Was treibt Teenager in Deutschland in die Hände der Salafisten?

Märtyrerin wollte sie werden und für die Terrormiliz IS Schrecken verbreiten. Ihr Bekennervideo für die Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover war schon gedreht. Doch berühmt wurde sie nur durch ihr Fahndungsfoto: Jetzt wurde Safia S. (16) zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Hinter verschlossenen Türen hat das Oberlandesgericht Celle die Schülerin am Donnerstag verurteilt - für die erste vom IS in Deutschland beauftragte Terrortat. Diese hatte der angegriffene Beamte schwer verletzt überlebt.

Dem IS war der Terrorakt nicht spektakulär genug

Knapp ein Jahr nach der Tat steht fest: Safia S. hat keines ihrer Ziele erreicht. Der Propaganda-Maschinerie des IS waren die Stiche mit einem Gemüsemesser kaum eine Schlagzeile wert. Und während ihre Mitschüler am Gymnasium in Hannover inzwischen für das Abitur in gut einem Jahr büffeln und Berufs- und Studienpläne schmieden, wartet auf die schon seit der Tat inhaftierte Safia, die nach den Worten ihres Vaters ein liebes Mädchen und eine gute Schülerin ist, eine weitere lange Zeit hinter Gittern.

So gar nicht wie eine IS-Terroristin hatte Safia zu Prozessbeginn gewirkt. Unscheinbar, mit einem langen Pulloverkleid und Kopftuch war sie eher schüchtern zu ihrem Platz im Gericht gelaufen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde dort erörtert, was die Deutsch-Marokkanerin in die Radikalisierung, die versuchte Ausreise nach Syrien und schließlich zu ihrer Attacke getrieben haben könnte, über die sie selbst vor Gericht nichts sagte.

Selfies vor dem Kleiderschrankspiegel

Einerseits präsentierte die Jugendliche sich im Internet wie andere Mädchen auch mit Selfies vor dem Kleiderschrankspiegel, Bilder von Katzen und vom Schlittschuhlaufen. Andererseits ist sie auf YouTube schon als Grundschülerin mit dem Salafistenprediger Pierre Vogel beim Rezitieren des Korans zu sehen. Ihre Mutter soll sie streng religiös erzogen haben, seit ihrer frühen Kindheit sei Safia mit extremistisch-religiösen Kreisen in Kontakt gekommen, sagt eine Gerichtssprecherin.