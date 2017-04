Gleich drei ZDF-Kino-Koproduktionen und eine ZDF/3sat-Koproduktion können sich über eine Lola freuen. Der Film "24 Wochen" wurde mit der Lola in Silber in der Kategorie "Bester Spielfilm" ausgezeichnet. Er ist eine Produktion von zero one film in Koproduktion mit dem Kleinen Fernsehspiel des ZDF (Redaktion: Burkhard Althoff) und der Filmakademie Baden-Württemberg.

In der Kategorie "Beste weibliche Nebenrolle" erhielt Fritzi Haberlandt die Lola für ihre Mitwirkung in dem Film "Nebel im August", die Verfilmung des gleichnamigen Tatsachenromans von Robert Domes. Er ist eine Produktion der collina filmproduktion gmbh (Produzent: Ulrich Limmer) in Koproduktion mit dem ZDF (Redaktion: Caroline von Senden).

In der Kategorie "Bester Kinderfilm" wurde die Kino-Koproduktion "Auf Augenhöhe" mit der Lola ausgezeichnet. Das Drama, das von der Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat "Besonders wertvoll" ausgezeichnet wurde, entstand 2015 im Rahmen der Initiative "Der besondere Kinderfilm" und wird gefördert von ZDF und KiKA, sowie FFF Bayern, BKM, Film- und Medienstiftung NRW, FFA und DFFF. Die Redaktion im ZDF liegt bei Irene Wellershoff und Ina Werner.

Die ZDF/3sat-Koproduktion "Cahier africain" erhielt die Lola in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm".