Der SC Freiburg bekommt es in der 3. Qualifikationsrunde für die Europa League mit dem slowenischen Pokalsieger NK Domzale zu tun. Die Slowenen setzten sich im entscheidenden Zweitrunden- Rückspiel mit 3:2 (1:2) gegen den isländischen Pokalsieger Valur Reykjavik durch. Zuvor hatte Domzale bereits das Hinspiel in Island mit 2:1 gewonnen. Die 3.Qualifikationsrunde ist die letzte Hürde auf dem Weg in die Playoffs um die Teilnahme an der Gruppenphase. Das Hinspiel gegen Domzale findet am kommenden Donnerstag im Freiburger Schwarzwald-Stadion statt. Das Rückspiel folgt am 3.August.