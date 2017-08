Alexander Zverev trifft bei den US Open in der ersten Runde auf Darian King aus Barbados. Das ergab die Auslosung in New York. Sein Bruder Mischa spielt zum Auftakt gegen Thai-Son Kwiatkowski (USA). Philipp Kohlschreiber muss gegen den Franzosen Benoit Paire antreten. Titelverteidigerin Angelique Kerber bekommt es mit der Japanerin Naomi Osaka zu tun. Zwischen Julia Görges und Annika Beck kommt es zu einem deutschen Duell. Sabine Lisicki tritt gegen Shuai Zhang (China) an, Andrea Petkovic gegen Jennifer Brady (USA). Insgesamt sind in New York acht deutsche Männer und neun Frauen am Start.