Der Streit zwischen CDU und CSU droht den Wahlkampf beider Parteien zu überschatten. Helfen soll ein Versöhnungsigpfel zwischen Merkel und Seehofer Anfang Februar. Doch sicher ist das noch nicht: Zum Auftakt der CSU-Klausur im Kloster Seeon stellte Seehofer den Gipfel wieder einmal infrage.

CSU-Chef Horststellt das geplante Versöhnungstreffen mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel weiter unter den Vorbehalt einer inhaltlichen Annäherung. "Neben dem klaren politischen Profil ist die Geschlossenheit einer politischen Familie eine maßgebliche Voraussetzung", sagteam Mittwoch zum Auftakt einer Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Seeon. "Die gemeinsame Präsidiumssitzung ist weiter geplant. Sie ist programmatisch und inhaltlich noch nicht finalisiert."

CDU und CSU liegen vor allem in Fragen der Flüchtlings- und der Sicherheitspolitik über Kreuz. So hatdie Einführung einer Obergrenze von 200.000 jährlich in Deutschland aufzunehmenden Flüchtlingen zur Bedingung für eine Fortsetzung der Regierungskoalition nach der Bundestagswahl im Herbst gemacht. Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine solche Obergrenze ab.

Versöhnungsgipfel für Anfang Februar geplant

Nachdemund Merkel ihre Parteitage im Herbst nicht gegenseitig besucht haben, ist ein Versöhnungsgipfel Anfang Februar in München geplant. Die Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, sieht vor einem solchen Treffen noch Gesprächsbedarf. "Diese Gespräche werden wir in aller Ruhe führen, so wie man das in einer Familie macht, mit Argumenten, um das Ziel zu erreichen, die Flüchtlingszahlen tatsächlich zu begrenzen", sagte Hasselfeldt.

und Hasselfeldt erinnern sich nach eigenen Aussagen mit Grausen an einen Streit beider Parteien über die Pendlerpauschale bei einem Präsidiumstreffen im Jahr 2008 in Erding bei München. "Ich kenne niemanden, der eine Wiederholung dieser Präsidiumssitzung will", sagte. Sie sei eine wesentliche Ursache dafür gewesen, dass die CSU anschließend bei der Landtagswahl erstmals nach Jahrzehnten die absolute Mehrheit verlor. Bei der Landtagswahl 2018 will die CSU ihre zwischenzeitlich wieder errungene absolute Mehrheit verteidigen. Im Dezember hattebereits damit gedroht, das Treffen mit Merkel platzen zu lassen.

CSU-Präsidiumsmitglied Joachim Herrmann zeigte sich optimistischer als. "Ich gehe davon aus, dass unsere gemeinsame Tagung stattfindet", sagte der bayerische Innenminister dem Wochenblatt "Die Zeit". Probleme sehe er weniger mit der CDU, sondern mehr mit der SPD und den Grünen.

Keine Unterstützung für de Maizière

Den Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), den Verfassungsschutz komplett beim Bund anzusiedeln, lehnte Seehofer in Seeon ab. "Eine Auflösung des bayerischen Amtes für Verfassungsschutzes wird niemals kommen", sagte der CSU-Chef am Mittwoch zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag im oberbayerischen Seeon. Der Vorschlag von de Maizière sei eine "Spontanüberraschung" gewesen.betonte aber, dass es eine Reihe von Themen in der Sicherheitspolitik gebe, bei denen Bund und Länder sehr wohl enger zusammenarbeiten müssten. "Dazu zählt nicht die Auflösung des Landesamtes."

Ähnlich hatte sich zuvor auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im ZDF morgenmagazin geäußert. De Maizières "Wir brauchen einen starken Staat" setzte Scheuer ein "Wir brauchen einen starken Freistaat Bayern" entgegen. CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sagte dagegen nur, dass dieses Thema keine Priorität habe. Es sei nicht die Zeit für Debatten über Zuständigkeitsverlagerungen zwischen Bund und Ländern. De Maizière hatte seine Forderung nach einer Bundeszuständigkeit beim Verfassungsschutz mit Defiziten bei der Zusammenarbeit der Länder begründet. Er wurde für diesen Vorstoß nicht nur von Länderseite, sondern auch von SPD und Opposition heftig kritisiert.