Horst Seehofer will nicht von der Macht lassen. Noch einmal tritt er an – als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2018. Sein Schicksal aber hängt auch vom Ausgang der Bundestagswahl ab.

Da sitzen sie gemeinsam im Vatikan am Ostermontag und stoßen auf den 90. Geburtstag von Joseph Ratzinger an. Horst Seehofer und Papst Benedikt: Allmächtige unter sich – beim gemeinsamen Sündigen. Dem bayerischen Ministerpräsidenten ist das nicht ganz geheuer. "Was wir heute alles für Sünden machen…", sagt er, fast kleinlaut, in die umstehenden Kameras.

Benedikt wird ihm wohl vergeben. Jenem Bayer also, der göttlicher Machtfülle am nächsten gekommen ist. Und freiwillig von ihr ließ. Doch nicht mal von ihm will Horst Seehofer sich reinreden lassen. "Was hätte ich gemacht, wenn er gesagt hätte, machen sie es so wie ich", sagt Seehofer. Und das ist typisch für ihn: Rückzug oder nicht? Seit Jahren hält er die CSU in Atem. Vor der letzten Wahl versprach er, nur noch einmal anzutreten, "dann sei sicher Schluss".

Was in den Jahren danach folgte, war ein einziges Verwirrspiel. 2014 wurden alle seine potentiellen Nachfolger hellwach, als er andeutete, doch nicht von der Macht lassen zu wollen "Ich wüsste, was zu tun wäre, wenn kein ordentlicher Generationenübergang gewährleistet wäre", sagte der CSU-Chef damals. Verstanden wurde dies als Angriff auf Markus Söder. Der bayerische Finanzminister sieht sich seit langem als natürlichen Nachfolger von Seehofer. Der allerdings würde Bayern wohl lieber Angela Merkel überlassen, als dem umtriebigen Franken.

2016 stellte der CSU-Chef Söder eine Falle: "Ich kann für die CSU nicht ewig den Libero machen", erklärte Seehofer. Und: Wer sich bereiterkläre, als Bundesminister in Berlin die Speerspitze der CSU zu bilden, dem würde er den Parteivorsitz überlassen. Weil Markus Söder aber um jeden Preis Ministerpräsident in Bayern werden will, lehnte er ab. So ging es bisher immer weiter: Verwirre und herrsche. Selbst bei seinem letzten Auftritt kurz vor Ostern sagte Horst Seehofer: "Es ist nichts entschieden." Er würde seine politische Zukunft von einem Gesundheitscheck durch seine Ärzte abhängig machen. Das sollen zumindest alle glauben. Vor allem die eigenen Partei-"Freunde". Gerade die Landtagsfraktion ist ihm oft zu selbstbewusst. Für ihn sind sie in erster Linie Schachfiguren in seinem Spiel. Ansonsten sind sie Gegner. "Horst Seehofer ist oft der Auffassung, als Riese von Zwergen umgeben zu sein, die nicht kapieren, worum es geht in der Politik", sagt Julius Bachmeier, Vorsitzender der Landespressekonferenz.

Seehofer fast trotzig

Horst Seehofer war es, der nach seiner Rückkehr aus Berlin den Erfolg bei der Landtagswahl 2013 brachte. Doch den Berliner Stallgeruch ist er nie losgeworden. In der Landtagsfraktion blieb Seehofer ein Fremder, der sich am liebsten auf sich selbst verlässt. Dass ehemalige Parteigranden, wie Theo Waigel und Edmund Stoiber, ihn zum "Weitermachen" aufgefordert haben, ändert nichts am Frust mancher in der Partei."Der Machtpolitiker Seehofer ist für mich jemand, der durchaus draußen des Volkes Stimme hört. Und sie teilweise auch umsetzt, ohne vorher auch einmal die andere Seite sich anzuhören. Sprich, wenn die Fraktion eine andere Meinung hat, sich die auch mal zu Herzen zu nehmen", sagt Jürgen Heike, Landtagsabgeordneter der CSU. "Es ist meine Aufgabe, dass ich führe und die Menschen überzeuge, dass sie dem zustimmen", erwidert Horst Seehofer fast trotzig, so stünde es übrigens in der Bayerischen Verfassung.

Er weiß genau, dass die Fraktion ihm auch diesmal folgen wird. Denn bisher hat er geliefert, etwa in der Flüchtlingskrise. Viele seiner Forderungen zur Begrenzung der Zuwanderung sind heute Gesetz. Der rüde Umgang mit Angela Merkel scheint darüber fast vergessen. "Es ist nicht das Gefühl, mag ich jemanden oder nicht. Es geht ausschließlich um den Erfolg. An der Spitze wird in Bayern bleiben, jeder, von dem die Fraktion überzeugt ist, dass er den Erfolg bringt", sagt Julius Bachmeier, Landtagskorrespondent der Augsburger Allgemeinen.

Konkurrenz weiter auf Distanz halten

Und so dürfte sich die sonst so selbstbewusste Fraktion bei den anstehenden Wahlen wieder hinter dem Erfolgsgaranten Seehofer einreihen. "Wir sind eine Fraktion mit 101 Mitgliedern. Das heißt, es sind auch 101 Meinungen. Aber wir wissen alle, dass wir am Schluss nur dann erfolgreich sind, wenn wir an einem Strang ziehen", bekräftigt Hans Reichhart, Chef der Jungen Union Bayern und Mitglied des Landtags.

Das muss dann auch für Markus Söder gelten, der uns wissen lässt, er sei froh, dass jetzt bald Klarheit herrsche. Nicht ohne zu ergänzen, er stünde mit fünfzig Jahren noch voll "im Saft". Ganz so entspannt dürfte er aber nicht sein, muss er doch weiter seinen innerparteilichen Konkurrenten auf Distanz halten. Bei der Bundestagswahl und danach erst recht bei der Landtagswahl ist Horst Seehofer zum Erfolg verdammt. "Ihr könnt mich köpfen wenn es schief geht", hatte er der Fraktion versprochen. Das müsste er ihnen dann sicher nicht zweimal sagen.