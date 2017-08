Der Rumäne Mircea Lucescu wird Nachfolger des zurückgetretenen türkischen Nationaltrainers Fatih Terim. Lucescu, zuvor unter anderem Erfolgscoach von Schachtjor Donezk in der Ukraine, erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Lucescu ist in der Türkei kein Unbekannter. Er stand bereits für Galatasaray und Besiktas Istanbul an der Seitenlinie. Mit Donezk wurde er zwischen 2004 und 2016 achtmal ukrainischer Meister und gewann 2009 den UEFA Cup gegen Werder Bremen. In der vergangenen Saison stand er bei Zenit St. Petersburg in Russland unter Vertrag.