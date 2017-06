von Tom Palluch

Vom "letzten Hilferuf der ZDF-Programmplanung" zu einem Boulevard-Magazin mit durchschnittlich zwei Millionen Zuschauern. "hallo deutschland" wird 20 Jahre alt. Grund genug zurückzublicken auf die Anfänge der Sendung und was 2003 zur Schlagzeile "Weg mit der Fummelglatze!" führte.

Am Anfang war der Ballon, amtliche Kennung D-OZDF. 25 Meter hoch, knallig bunt und auf der Hülle in riesigen Buchstaben "hallo deutschland" . So ging es los am 16. Juni 1997. Damals bestieg ein junger Moderator in grauem Anzug und mit grüner Krawatte das Gefährt. Ein gewisser Steffen Seibert. Informativ, kurzweilig, nah am Menschen - so lautete sein Auftrag für das neue Feierabendmagazin. Der eigens für das ZDF angefertigte Heißluftballon war mehr als Deko: Als fester Bestandteil der Sendung sollte er die Reporter zu Land und Leuten bringen, dorthin, wo etwas passierte. Zumindest theoretisch.

Tom Palluch, stellvertretender Redaktionsleiter "hallo deutschland"

Quelle: Privat

Denn in der Praxis erwies sich das Wetter häufig als ausgesprochen teamunfähig, der Ballon blieb oft am Boden und wurde schließlich ganz aufgegeben. Heute ist noch ein kleines Stück der Hülle in einem Glasrahmen übrig. Steffen Seibert trägt immer noch schicke Anzüge, hat seine Wirkungsstätte jedoch bekanntermaßen nach Berlin verlegt.

Einige Kritiker gaben "hallo deutschland" wenig Chancen

Von "heißer Luft" war die Rede oder gar von einem "letzten Hilferuf der ZDF-Programmplanung". Doch das ZDF hielt durch. Aus dem großen "D" wurde ein kleines und aus dem eher braven Feierabendmagazin eine Blaulicht- , Reportage- und Boulevardsendung. Unfälle, Verbrechen, Lifestyle, Klatsch und Tratsch gab es nun werktäglich in geballter Form. Manches skurril, wie der Tag mit Dieter Bohlen im Schlauchboot.

Manches provokant, wie ein Saunainterview mit Pornostar Gina Wild. Dass unser Reporter der Dame nicht nur journalistisch auf den Zahn fühlte, sondern vor laufender Kamera auch noch Po und Schenkel massierte, sorgte 2003 - ironischerweise ausgerechnet in der Boulevardpresse - für einen Aufschrei: "Sex-Skandal am Nachmittag!", "Weg mit der Fummelglatze!" lauteten die Schlagzeilen.