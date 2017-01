Samir Nagang ist einer der Afghanen, dessen Asylantrag abgelehnt und der deshalb ausgewiesen wurde. Jetzt ist er wieder in Afganistan. Den Glaube an ein Leben dort hat er aber verloren.

"Wenn du Freunde oder in der Familie um Rat fragst, was man gegen Impotenz machen kann, giltst du als unmoralisch, schamlos und unmännlich" - die Telefonberatung hilft deshalb bei solchen Problemen.

Einen tieferen Einblick in das afghanische Seelenleben dürfte es kaum geben: Eine Hotline soll jungen Afghanen bei Sexualproblemen helfen. Die Themen reichen von Selbstbefriedigung bis Viagra. Woanders können junge Menschen in Afghanistan kaum frei über derlei reden.

"Ohne Viagra geht bei mir gar nichts", flüstert der anonyme Anrufer ins Telefon. Er spricht so leise, weil er Angst hat, jemand aus der Familie könnte mithören. "Bruder, das muss dir nicht peinlich sein, das geht vielen so", versucht die Stimme am anderen Ende der Leitung den jungen Mann zu beruhigen. "Wir werden eine Lösung für dich finden - auch ohne Potenzpillen."

Viel zu besprechen

ZITAT „ Die jungen Frauen rufen an, um über Verhütung, gerissene Jungfernhäutchen oder ihre Angst vor der Hochzeitsnacht zu sprechen. ” Abdullah Schahed, Leiter

Sexualität und sexuelle Probleme sind Tabuthemen in der konservativen und nach Geschlechtern getrennten Gesellschaft Afghanistans. Darüber zu sprechen ist verpönt, wer es trotzdem tut,gilt schnell als pervers. Eine Hotline, die die Regierung mit Unterstützung des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) eingerichtet hat, bricht das Tabu und bietet den meist jungen Anrufern Rat.

Zehn ausgebildete Beraterinnen und Berater in Kabul nehmen täglich hunderte Anrufe verzweifelter Männer und Frauen entgegen. "Die Anliegen der jungen Männer reichen von Selbstbefriedigung bis zu vorzeitigem Samenerguss", sagt Abdullah Schahed, der Leiter der Beratungsstelle. "Und die jungen Frauen rufen an, um über Verhütung, gerissene Jungfernhäutchen oder ihre Angst vor der Hochzeitsnacht zu sprechen." Aber auch Zwangsheirat, Homosexualität oder Depression seien Themen.

Keine Sexualkunde in der Schule

"Wenn du Freunde oder in der Familie um Rat fragst, was man gegen Impotenz machen kann, giltst du als unmoralisch, schamlos und unmännlich", sagt der Anrufer am Ende der Telefonberatung. "Diese Hotline ist ein Segen." Mehr als 60 Prozent der afghanischen Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt und die jungen Erwachsenen sind hin- und hergerissen zwischen Moderne und Tradition, zwischen ihren sexuellen Bedürfnissen und religiösen Verboten. Sexualkundeunterricht gibt es bis heute an keiner Schule. Die Ehe ist häufig die einzige Möglichkeit, Sexualität auszuleben, doch viele Männer können sich den Brautpreis, den die Familie des Bräutigams an die der Frau zahlen muss, nicht leisten.

Manche Fachleute machen die weit verbreitete sexuelle Frustration unter jungen Männern für die Gewalt im Land mitverantwortlich. "Sexuelle Probleme führen auch häufig zu Gewalt in der Ehe, zu Vielehe und Trennungen", sagt Schahed. "Wir versuchen den jungen Männern und Frauen Mut zu machen und sagen ihnen, dass es immer einen Ausweg gibt."

Viagra als Bestechungsmittel?

Nicht nur am Telefon, auch in Sprechstunden in einigen Jugendberatungsstellen in Krankenhäusern der Stadt finden Verzweifelte unvoreingenommene Gesprächspartner. Immer mehr Frauen suchen dort Rat. "Mit meiner Mutter oder meiner Schwester konnte ich nicht über meine Probleme sprechen", sagt die 21 Jahre alte Rayhana. "Aber hier kann ich offen reden."

Ein Anliegen der Berater ist es, vor dem Missbrauch von Viagra zu warnen. Vor dem Einmarsch der US-Armee in Afghanistan 2001 war die blaue Pille dort weitgehend unbekannt. Gerüchten zufolge soll die CIA Viagra als Bestechungsmittel benutzt haben, um Stammesführer und Kriegsherren zum gemeinsamen Kampf gegen die Taliban zu bewegen.

Reden über Sex ist unmoralisch

Doch nicht alle jungen Menschen sind begeistert von den Beratungsangeboten. Als Vertreter des Gesundheitsministeriums für eine Aufklärungskampagne die Universität Kabul besuchten, schlug ihnen der wütende Protest einiger Studenten entgegen. "Wir haben versucht ihnen zu erklären, dass nichts daran gegen den Islam verstößt", sagt Sajed Alischa Alawi vom Ministerium. "Aber manche glauben einfach, dass allein das Reden über Sex Unmoral verbreitet."