Yannick Hanfmann hat überraschend als einziger deutscher Tennisprofi das Viertelfinale der Swiss Open in Gstaad erreicht. Im Achtelfinale bezwang der 25 Jährige den in der Weltrangliste 143 Plätze vor ihm rangierenden Vorjahrssieger Feliciano Lopez aus Spanien mit 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Dabei gelangen der Nummer 170 der Rangliste zum Auftakt des Entscheidungssatzes zwei Breakbälle gegen den Spanier, der diesmal in Gstaad an Nummer drei gesetzt war. In der Runde der letzten Acht trifft Hanfmann nun auf Joao Sousa (Portugal).