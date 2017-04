Eklat beim Israel-Besuch des Bundesaußenministers: Ministerpräsident Netanjahu will das Treffen mit Gabriel platzen lassen, sollte dieser sich mit Gegnern des Siedlungsbaus treffen. Für Netanjahu wäre damit eine rote Linie überschritten, erklärt ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht.

Noch steht nicht 100-prozentig fest, ob Gabriel das Treffen mit Gegnern der Siedlungspolitik Netanjahus absagen wird. Israelische Medien sprechen bereits von einem Skandal, berichtet Albrecht. Die rechten Koalitionspartner stellten sich umgehend hinter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Für sie sind die Regierungskritiker Staatsfeinde. Netanjahu fährt seit langem einen scharfen Kurs gegen sie, erläutert Albrecht weiter. Nun will er klare Kante zeigen - als politisches Signal an seine Koalitionspartner und Wähler.

Gabriel: Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft ganz normal

"Das ist ganz normal, dass wir uns auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen", sagte Gabriel am Morgen im ZDF. Insofern hoffe er sehr, dass es nicht zu einer Absage des Treffens mit Netanjahu kommt. "Man bekommt keinen Eindruck von einem Land, wenn man sich nur in Regierungsbüros trifft. Man muss auch mit Künstlern, Schriftstellern und auch mit kritischen Organisationen reden", sagte der SPD-Politiker. Er könne sich nicht vorstellen, das in Zukunft zu unterlassen, um sich mit Regierungsmitgliedern treffen zu können. "Ich will kein Drama daraus machen, aber das (die Absage, Anmerk. d. Red.) wäre schon ein bemerkenswertes Ereignis."

Auf Netanjahus Terminplan fehlt Treffen mit Gabriel

Von Netanjahus Büro gab es keine Stellungnahme. Es verschickte aber einen Terminplan des Ministerpräsidenten für den heutigen Dienstag, auf dem ein Treffen mit Gabriel fehlt.

Der Außenminister hat seine Diskussionsrunde mit "Vertretern der Zivilgesellschaft" für den Nachmittag in Jerusalem geplant. Unter den Teilnehmern ist die Organisation "Breaking the Silence" (Das Schweigen brechen), die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinandersetzt. Sie stützt sich dabei auf Aussagen von Soldaten und Reservisten über deren Dienst in den Palästinensergebieten. Die Berichte werden anonym veröffentlicht. Auch Betselem ist zu der Gesprächsrunde mit Gabriel eingeladen, eine Organisation, die ebenfalls Missstände in den palästinensischen Gebieten anprangert.

Im Februar hatte ein Treffen des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel mit den beiden Organisationen zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanjahu sprach von einem schwerwiegenden Affront.

Linke Organisationen oft als Verräter gebrandmarkt

"Breaking the Silence" und andere linke Organisationen werden in Israel oft als Nestbeschmutzer oder Verräter gebrandmarkt. Israel hat im vergangenen Jahr auch das umstrittene "Transparenz"-Gesetz erlassen. Danach müssen alle Organisationen in Israel, die mehr als die Hälfte ihres Geldes von ausländischen Regierungen erhalten, dies in allen ihren Veröffentlichungen ausweisen. Kritiker sagen, das Gesetz richtet sich vor allem gegen linke regierungskritische Organisationen.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind ohnehin schon angespannt. Die Bundesregierung hat das im Februar verabschiedete Gesetz zur rückwirkenden Legalisierung von 4.000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland scharf kritisiert. Kurze Zeit später wurden die für Mai geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen verschoben - aus Termingründen, wie es hieß. In israelischen Medien wurde aber gemutmaßt, die Verschiebung sei auf die deutsche Verärgerung über das Siedlergesetz zurückzuführen.

Gabriel wirbt für Friedensgespräche

Gabriel will nun bei seinem Antrittsbesuch vor allem für eine Wiederbelebung der Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern werben. Dazu will er sich in Ramallah auch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Rami Hamdallah treffen. Präsident Mahmud Abbas ist verhindert.

Gabriel plädiert für eine "aktive Rolle" Deutschlands bei den Friedensbemühungen, die seit Jahren auf Eis liegen. Zuletzt hatte sich der damals noch amtierende US-Außenminister John Kerry intensiv um eine Zwei-Staaten-Lösung bemüht. Die Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern scheiterten 2014. Der Nahost-Kurs der neuen US-Regierung ist noch unklar.