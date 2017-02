Wenn in Zukunft Roboter unsere Jobs machen, wovon leben dann wir? Zahlen Maschinen dann Steuern und Menschen bekommen ein Grundeinkommen? Ein Blick in die Arbeitswelt der Zukunft.

„Nicht nur Siemens, alle Unternehmen haben gerade Digitalisierung top auf der Agenda. Das ist auch gut so, denn wir haben Nachholbedarf“, sagt Peter Gassmann, PricewaterhouseCoopers. „Ich sehe große Chancen in der Verknüpfung von Industrie mit Digitalisierung.“ ZDF-Reporter Alexander Poel traf ihn vor der Siemens-Hauptversammlung.

von Christoph Röckerath, München

Zur heutigen Hauptversammlung kann sich der Siemens-Aktienkurs sehen lassen. Doch Vorstandschef Joe Kaeser hat noch ein anderes Anliegen: Er fordert eine "Soziale Marktwirtschaft 2.0" - und setzt vermehrt auf Start-ups außerhalb des oft schwerfällig agierenden Konzerns.

Um Siemens-Boss Joe Kaeser im Gespräch folgen zu können, muss man sich konzentrieren. Er redet schnell. Und denkt noch schneller. Manchmal wirkt es, als wäre es ihm lästig, die gedachten Worte auch noch aussprechen zu müssen - seine Gedanken sind längst viel weiter. Joe Kaeser ist nicht nur einer der mächtigsten Wirtschaftsführer, er ist ein Stratege, der über die Bilanzen seines Unternehmens hinaus denkt.

Aus Josef Käser wird Joe Kaeser

Der 59 Jahre alte Betriebswirt aus Niederbayern, der eigentlich Josef Käser heißt, blickt auf sein drittes Geschäftsjahr an der Spitze des Siemens-Konzerns zurück. Seine Bilanz, die er jetzt zur Hauptversammlung präsentiert, kann sich sehen lassen. Der Konzern wächst wieder. Die Aktie stieg binnen einen Jahres von 90 Euro auf knapp 120 Euro.

Doch Kaeser geht es um mehr. Er sucht das Gespräch mit Politikern und Journalisten. So reiste er zur Winterklausur der CSU im Kloster Seeon und sprach über seine Sorgen um die Zukunft. Nicht um die von Siemens, sondern um die unserer Welt- und Gesellschaftsordnung.

Die größte Gefahr sei der aufsteigende Populismus. Er führe zu Nationalismus, Protektionismus, Intoleranz - zum Ende von Freihandel und internationaler Zusammenarbeit. Fatal, nicht nur für die exportorientiere deutsche Wirtschaft. Trump und Brexit fallen einem da ein, auch wenn sich Kaeser hier mit konkreten Prognosen noch zurückhält.

Migration, Klimawandel, Industrie 4.0

Hinzu kommen für ihn vier weitere Entwicklungen: globale Migration, Klimawandel, Industrie 4.0 und die Unkultur des Shareholder-Value, wonach Unternehmen nur an kurzfristige Gewinnorientierung und Opportunismus denken. Faktoren, auf die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Antworten finden müssen. Und weil Kaeser glaubt, seine könnten auch anderen helfen, bewirbt er sie in Politik, Medien und nun auf der Hauptversammlung in München.

Kaeser fordert eine "Soziale Marktwirtschaft 2.0". Sie soll flexibler auf die veränderten Anforderungen der Globalisierung und Digitalisierung reagieren, die Arbeitnehmer dabei stärker einbinden und fit machen für den Wandel.

Was Siemens betrifft, stehen bei Joe Kaeser zwei Zahlen für die Zukunft: 47 und 2020. Seine "Vision 2020", präsentiert vor knapp drei Jahren, steht für einen grundlegenden Konzernumbau, der sich vor allem auf die Wachstumsbereiche Digitalisierung und Automation konzentriert, ohne die traditionellen Stärken des Konzerns aufzugeben. Der Riese Siemens soll flexibler werden oder - in Kaesers eigenen Worten - adaptiver, anpassungsfähiger.

Industrielles Heavy Metal

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt sich im Lokomotivenwerk in München-Allach. In der großen Richthalle werden die Lokomotiven gebaut - modern, aber doch traditionell. Industrielles Heavy Metal. Doch gleich nebenan arbeitet eine neue Einheit, die mit modernster Computertechnik exakt berechnet, wann etwa Bauteile der Lokomotive ermüden. Der Kunde weiß stets, welche Wartung notwendig ist. Siemens liefert so nicht mehr nur die Hardware, sondern gleich ein umfassendes Angebot zur Nachsorge. Prognose inklusive.

Neue Arbeitsplätze entstehen. Woanders aber werden sie abgebaut. Die Kehrseite bekommen die Mitarbeiter anderer traditioneller Siemens-Sparten zu spüren. So fallen am niederbayerischen Standort Ruhstorf, wo Siemens Elektroantriebe für Kraftwerke baut, etwa 600 Stellen weg und werden ins billigere Ausland verlagert.

Ein weiterer Teil des Konzernumbaus ist die Einheit "Next 47", mit der Siemens eine neue Gründerzeit beschwören will. Sie sucht weltweit erfolgversprechende Tüftler und Start-ups. Diese sollen nicht, wie so oft, geschluckt werden, nur um dann in den schwerfälligen Strukturen ausgebremst zu werden. Stattdessen unterstützt Siemens sie mit Risikokapital, öffnet Marktzugänge und hilft - etwa bei Rechtsstreitigkeiten, wie den von allen Start-up-Gründern gefürchteten Patentklagen der Platzhirsche am Markt.

Soziale Wirtschaft Rezept gegen Populismus

In seinem Konzept der Marktwirtschaft 2.0 ist die Politik Partner: Sie muss die Rahmenbedingungen schaffen, um auf Digitalisierung, Klimawandel, Migration reagieren, ja sie nutzen zu können. Gründerkompetenzen müssten schon in Schulen vermittelt werden. Außerdem müsse eine Unternehmenskultur gefördert werden, die weniger auf spontane "Likes" und kurzfristige Gewinne schiele, sondern Wert lege auf eine langfristige Wertschöpfung - auch, indem sie die Mitarbeiter am Kapital der Konzerne beteiligt.

Weltweit hängen mehr als vier Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt an Siemens. Sein Unternehmen sieht Kaeser als Blaupause für eine grenzüberschreitende Unternehmenskultur. Er will vormachen, wie sich mit seinem ganzheitlichen Ansatz Wirtschaft und Gesellschaft flexibel der veränderten (Arbeits-)Welt anpassen können, so dass am Ende die Zahl der Gewinner die der Verlierer übersteigt. Für ihn, den Ökonomen, das beste, ja einzig wirksame Rezept gegen den gefährlichen Populismus.