Lange war vor allem Schulz Programm. Das "Wer" war klar, das "Was" dagegen nicht. Zwar missglückte der SPD die Inszenierung rund ums neue Wahlprogramm, doch zumindest gibt es jetzt Eckpunkte: Mit Entlastung von Familien und Investitionen in die Bildung präsentierte die Partei erste Inhalte.

von Britta Spiekermann

Sigmar Gabriel, als Parteivorsitzender der SPD stets im Umfragetief, hat einen Lauf. Für Martin Schulz war er vom Parteivorsitz zurückgetreten. Jetzt, als Außenminister, entwickelt er sich zum Umfrageliebling und macht gefühlt als einziger das, was die SPD so nötig hat: Wahlkampf.

Es ist der Tag nach der für die SPD so verheerend ausgegangenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Sigmar Gabriel steht in der zweiten Reihe, kaum sichtbar hinter Martin Schulz - oder vielleicht auch ganz bewusst versteckt, um möglichst wenig abzubekommen - vom NRW- Wahldebakel. Sein Gesicht - ausdruckslos - so als habe er mit dem Ganzen nicht mehr wirklich viel zu tun, schon entwachsen den eigenen Genossen - die Außenpolitik sein Revier, und dort bezieht er Stellung.

Klare Kante gegen Türkei und Kanzlerin

Britta Spiekermann, ZDF-Hauptstadtstudio

Quelle: ZDF

Beispielsweise im Konflikt mit der Türkei und mit der eigenen Regierungschefin. Die Türkei verweigert derzeit deutschen Abgeordneten, den Stützpunkt Incirlik zu besuchen. Rund 260 deutsche Soldaten sind dort stationiert. Kanzlerin Merkel droht mit Abzug. Vizekanzler Gabriel erweitert die Drohung - auch die Awacs-Mission im türkischen Konya stehe auf dem Spiel. Für Merkel allerdings geht das zu weit. Der Streit entfacht. Gabriel attestiert Merkel Haltungslosigkeit: "Nur ich muss ganz offen sagen, es geht auch ein bisschen darum, dass wir unsere Prinzipien nicht einfach über Bord werfen, wenn’s mal schwierig wird."

Gabriel zeigt sich kompromisslos gegenüber der Türkei und gegenüber Merkel. "Klare Kante" - der frühere SPD-Wahlkampfstratege Franz Müntefering würde es möglicherweise so kommentieren.

Wer ist zuerst auf dem Platz?

Ein weiteres Beispiel: Als der französische Hoffnungsträger Emmanuel Macron zum Antrittsbesuch nach Berlin kommt, passt Sigmar Gabriel ihn am Berliner Flughafen ab. Ein amtliches Foto wird gleich mitgeliefert - Gabriel und Macron auf dem roten Teppich, umrahmt vom Ehrenspalier des Wachbataillons der Bundeswehr. All das, bevor Angela Merkel überhaupt auf den Plan tritt.

Gabriel setzt dieses Signal am Tag nach der SPD-Niederlage in Nordrhein-Westfalen. Während seine Partei sich noch windet im Jammertal des NRW-Abstiegs, betreibt Gabriel Imagepflege. Ein Coup des Außenministers, der auch ein Schlaglicht auf Martin Schulz wirft, dem nach dem anfänglichen Höhenflug so gar nichts mehr gelingen will.

Schulz wollte - ausdrücklich auf eigenen Wunsch - nicht Mitglied des Kabinetts sein - um befreiter Wahlkampf gegen die Kanzlerin zu machen. Jetzt fehlt ihm die große, die internationale Bühne. Im Wettlauf um die Bilder ist er häufig unterlegen. Dazu kommt eine gewisse Tragik oder besser Unbeholfenheit. Gibt es die Gelegenheit zum medialen Aufschlag - dann lässt Schulz eben diese Gelegenheit verstreichen oder aber das Team um ihn herum vermasselt die Chance.

Programm ohne Programm-Chef

Beispiel: Vergangenen Montag. Die SPD will ihren Programmentwurf vorstellen. Erst terminliches Hin und Her, dann noch ein Bombenalarm - der Tag beginnt für die SPD äußerlich und innerlich chaotisch.

Am Nachmittag dann tritt die SPD-Programmkommission vor die Presse: Fraktionschef Thomas Oppermann, Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und Generalsekretärin Katarina Barley. Nur einer fehlt: Martin Schulz.

Wie aber kann das sein? Auf Schulz soll doch das Programm maßgerecht zugeschnitten sein. Muss nicht der Programmchef auftreten, wenn es um das Programm geht, mit dem die SPD die Bundestagswahl gewinnen will?

Schwächen in der Bildproduktion

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bild nicht stimmt. Trifft sich die Kanzlerin mit Putin oder mit Ivanka Trump, über die Sinnhaftigkeit letzteres lässt sich streiten, besucht Schulz eine Fischfabrik in Eckernförde - im weißen Kittel und mit ebenso weißem Haarschutz.

Oder jenes schon fast berühmt gewordene Bild im Regionalzug von Kiel nach Lübeck. Es ist Wahlkampf-Endspurt in Schleswig-Holstein. Im Zug neben Schulz der damals Noch-Ministerpräsident Thorsten Albig, gegenüber der SPD-Chef in Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, und Manuela Schwesig, Bundesfamilienministerin. Schulz missmutig aus dem Fenster blickend, als habe er seinen Mitreisenden nichts mehr zu sagen. Das Bild wird zum Sinnbild des gebremsten Schulz-Zuges. Gibt es keinen Regisseur, der die Außendarstellung des Kanzlerkandidaten in die Hand nimmt?

Ironie der Geschichte

Als Martin Schulz - Ende Januar auf der Fraktionsebene als Überraschungskandidat der Presse vorgestellt wird, als die Hoffnung groß und die Angst, Sigmar Gabriel könnte aus der zweiten Reihe in den Wahlkampf reingrätschen, noch größer ist, an diesem Tag antwortet Thomas Oppermann auf die Frage, welche Rolle Gabriel im Wahlkampf spielen werde: "Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen."

Gabriel hatte versprochen, sich innenpolitisch im Wahlkampf rauszuhalten. Das tut er auch. Wer hätte gedacht, dass er außenpolitisch auch nach innen wirkt. Es ist eine Ironie der Geschichte, und damit schließt sich der Kreis, dass ausgerechnet Gabriel sich nun als Außenminister profiliert, für die Wählerinnen und Wähler ein sozialdemokratisches Profil präsentiert. Gebraucht werden Bilder von sozialdemokratischer Bedeutung, und es ist Gabriel, der sie liefert und nicht Martin Schulz.