Die Kämpfe um die letzte Hochburg des sogenannten Islamischen Staats im Irak dauern an. Doch hat die US-geführte Koalition gegen die Terrororganisation zuletzt weite Teile des IS-Gebietes zurückerobert. Wie stark ist also der IS derzeit noch?

Die Terrororganisation Islamischer Staat ist im Irak auf dem Rückzug. In den befreiten Gebieten beginnt nun ein neuer Kampf - ohne Waffen. Für Außenminister Gabriel ist er mindestens genauso wichtig wie der militärische Sieg über den IS.

Die IS-Terroristen sind im Irak auf dem Rückzug, doch der Krieg ist längst noch nicht gewonnen. Ein Kampf ohne Waffen steht noch bevor. Nahe der Kämpfe in Mossul verspricht Außenminister Gabriel auch dafür Hilfe aus Deutschland.

Baschika war einmal eine blühende Kleinstadt mit 35.000 Einwohnern vor den Toren der nordirakischen Metropole Mossul. Ein beliebtes Ausflugsziel, bekannt für seine vorzüglichen Oliven, seine Seifen und die schöne Lage an einem grünen Berghang.

Heute ist Baschika eine Geisterstadt, in der jedes dritte Haus völlig zerstört ist und kaum ein Gebäude ohne Einschusslöcher oder andere Kampfspuren. Zwischen damals und heute liegen mehr als zwei Jahre Terrorherrschaft des Islamischen Staats, der Baschika zur massiv befestigten Frontstadt ausbaute.

Gabriel im Irak - nur 15 Kilometer bis Mossul

Am Donnerstag rollt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel mit einer langen Kolonne gepanzerter Fahrzeuge durch die Ruinenlandschaft von Baschika. Er ist der erste deutsche Spitzenpolitiker, der ein vom IS befreites Gebiet besucht. Baschika ist nur 15 Kilometer von der umkämpften IS-Hochburg Mossul entfernt. Wenn Kampfjets die einstige Millionenstadt angreifen, sind die Explosionen hier zu hören.

"Da ist man als ein Mensch, der aus einer friedlichen Gesellschaft kommt, erst einmal total schockiert", sagt Gabriel später über seine Eindrücke. Auf einer großen Freifläche stehen etwa 20 nagelneue Räumfahrzeuge, Wassertanker und mobile Generatoren, die Gabriel für den Wiederaufbau übergibt. Es ist eine Starthilfe für die neue Zeit nach dem IS. Sie soll dazu beitragen, die Städte der Region wieder bewohnbar zu machen.

Peschmerga sorgen vor Ort für Sicherheit

Dafür müssen erst die Minen und Sprengsätze geräumt, dann die Straßen befahrbar gemacht werden. Und dann sei es ganz wichtig, dass die Schulen wieder in Ordnung gebracht werden, sagt eine Mitarbeiterin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Erst dann kämen die Menschen zurück.

Nach Baschika, wo früher hauptsächlich Christen und Jesiden lebten, sind bisher gerade einmal 400 Familien zurückgekehrt. Für die Sicherheit in dem Ort sorgen die Peschmerga. 3.000 dieser kurdischen Soldaten hatten die Stadt im November 2016 in einer einwöchigen Schlacht zurückerobert. Es waren auch Einheiten dabei, die von der Bundeswehr ausgebildet wurden und mit deutschen Sturmgewehren und Panzerfäusten kämpften.

Kampf um Bildung in Baschika

Jetzt wird in Baschika ein neuer Kampf geführt. Ein Kampf ganz ohne Waffen, in dem es nicht mehr ums Überleben, sondern um ein gutes Leben geht - damit Extremisten keine Chance mehr haben. Es geht um Wiederaufbau, um wirtschaftliche Entwicklung und es geht um Bildung. "Das ist das beste Mittel im Kampf gegen lebensverachtende Ideologien", sagt Gabriel.

In diesem unbewaffneten Kampf sieht der Minister Deutschland viel lieber an vorderster Front als in dem mit Jagdbombern und Artilleriegeschützen geführten Krieg gegen die islamistischen Terroristen. Die Verengung des Sicherheitsgedankens auf das Militärische sei falsch, sagt er mehrfach so oder ähnlich während seiner Irak-Reise. "Die Menschen hier wissen ganz genau, dass der eigentliche Kampf gegen den IS jetzt darin besteht, das Land wieder aufzubauen."

Bundesregierung brach im Irak ein Tabu

Es ist nicht so, dass sich Deutschland bisher aus dem militärischen Kampf gegen den IS herausgehalten hätte. "Tornado"-Aufklärungsflugzeuge unterstützen die Luftangriffe gegen IS-Stellungen. In der Kurden-Metropole Erbil bilden 140 deutsche Soldaten Peschmerga-Kämpfer aus - mehr als 10.000 von ihnen wurden inzwischen geschult.

Und die Bundesregierung hat im Irak sogar ein Tabu gebrochen: Sie lieferte erstmals in großem Stil Waffen in das Gebiet eines laufenden Konflikts. 20.000 Sturmgewehre, 400 Panzerfäuste, 1.200 Panzerabwehrraketen und mehrere Millionen Schuss Munition erhielten die Kurden.

Die Ausbildung soll auch in bisherigem Umfang fortgesetzt werden. Eine Ausweitung der Trainingskurse oder mehr Waffen soll es nach dem Willen des Außenministers aber nicht geben - auch wenn Kurden-Präsident Massud Barsani das gerne hätte. Gabriel will den Fokus auf die zivile Hilfe legen, bei der Deutschland im Irak hinter den USA bereits die Nummer zwei ist.

Minengürtel des IS vor der Stadt

Gabriel bringt aus Baschika auch neue Ideen mit, wie man helfen kann. An der Stadt läuft ein 50 Kilometer langer Minengürtel vorbei, mit dem der IS sein Gebiet sicherte. Die Sprengsätze machen einen großen Teil des Weidelandes und der Felder außerhalb Erbils unbrauchbar.

Gabriel hört sich sehr lange an, was die Minenräumer erzählen. Unter anderem, dass die internationale Gemeinschaft nur 15 Millionen Euro für ihre Arbeit ausgibt. Gabriels Reaktion: "Das ist ein relativ kleiner Betrag gemessen daran, was man helfen kann, wenn Menschen einfach wieder zurück auf ihre Felder können."