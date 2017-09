Bild Gabriel in New York

Für Gabriel ist New York auch eineins Ungewisse. Verabschieden muss er sich dort von seinen Amtskollegen jedenfalls noch nicht. Ob es eine zweite Amtszeit für ihn geben wird, weiß man vielleicht erst in einigen Wochen. Was er selbst will, ist klar: weitermachen. Daraus hat er seit seinem Überraschungscoup im Januar, als er Martin Schulz Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz überließ, nie ein Geheimnis gemacht.

Die UN-Generalversammlung in New York ist für Außenminister Sigmar Gabriel so etwas wie die Krönung einer sehr kurzen, aber sehr dynamischen Amtszeit. Zwei Tage Auszeit hat er sich vom Bundestagswahlkampf genommen, um bei dem jährlichen Treffen der 193 Mitgliedstaaten dabei zu sein. Natürlich in dem Wissen, dass solche Auftritte auf der großen Weltbühne mehr Punkte für die SPD bringen können als jede Wahlkampfrede zu Hause.

Frühstück mit dem Außenminister von China. Krisentreffen zum Flüchtlingsbrennpunkt Libyen. Einzelgespräche mit den Amtskollegen aus der Ukraine und Russland über Wege zum Waffenstillstand in der Ostukraine. Zwischendurch schnell noch Japan, Brasilien und Indien. Es geht um die Reform des UN-Sicherheitsrats. Und dann der wichtigste Termin des Tages zum Atomabkommen mit dem Iran, an dem auch US-Außenminister Rex Tillerson teilnimmt.

Sigmar Gabriel bei den Vereinten Nationen - es ist die Krönung seiner kurzen, aber aufregenden Zeit als Außenminister. Doch was kommt nach seiner Rede heute? Weitere vier Jahre als Außenminister - oder doch die Opposition? Fakt ist: New York ist für Gabriel auch eine Reise ins Ungewisse.

In den vergangenen acht Monaten hat sich sein Gefallen an dem Amt von Tag zu Tag gesteigert - parallel zu seinen Beliebtheitswerten in den Umfragen. Mit extrem hohem Tempo, oft unkonventionellen Ideen und seiner undiplomatischen Art hat Gabriel die deutsche Außenpolitik zwar nicht auf den Kopf gestellt, aber zumindest durcheindergewirbelt. Ein paar Beispiele?

Erstens: Die Neuausrichtung der Türkei-Politik geht weitgehend auf sein Konto. Für die Verkündung der härteren Gangart gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan brach er im Juli sogar seinen Sylt-Urlaub ab. Dass die SPD inzwischen gegen ihre bisherige Überzeugung sogar den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei fordert, ist allerdings wohl ausschließlich dem Wahlkampf geschuldet.

Zweitens: Mit seinem Annäherungskurs gegenüber Moskau hebt Gabriel sich deutlich von Kanzlerin Angela Merkel ab. Er reiste als Außenminister genauso oft nach Russland wie in die USA, traf drei Mal Präsident Wladimir Putin, wirbt für eine "neue Entspannungspolitik" mit Moskau und stellt die Lockerung von Sanktionen in Aussicht.

Drittens: Im Umgang mit den USA hat Gabriel eine Doppelstrategie eingeschlagen: gegen Trump, aber mit Tillerson. Über den US-Außenminister verliert er kein schlechtes Wort, während er die "kriegerische Rhetorik" Trumps auch in New York wieder brandmarkte.

Merkel attackiert - auch als Vizekanzler

Gabriel hat als Außenminister aber nicht nur Außenpolitik gemacht, sondern in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit vorwiegend Wahlkampf. Die These, als Vizekanzler und Chefdiplomat könne man die Kanzlerin nicht attackieren, hat er eindrucksvoll widerlegt - und dem Kanzlerkandidaten damit so manches Mal die Schau gestohlen. Zwar beteuert Gabriel, das jedes seiner Interviews mit Schulz abgesprochen sei. Trotzdem gibt es so manchen in seiner Partei, der von der Dauerpräsenz des Außenministers auf allen Kanälen leicht genervt ist.

Doch wie geht es nun nach der Wahl weiter? Zwar hat Gabriel im Wahlkampf Front gegen die große Koalition gemacht. Sie ist für ihn aber die einzige realistische Chance, Außenminister zu bleiben. In allen anderen Konstellation würde eine andere Partei den Chefdiplomaten stellen. Aber auch in einem Bündnis mit der Union gibt es keine Garantie, dass Gabriel seinen Job behalten kann. Parteichef Schulz könnte ihn für sich beanspruchen und an seiner Stelle Vizekanzler werden.

Zur Not zur Volkshochschule

Für den Fall, dass die SPD in die Opposition geht, baut Gabriel jetzt schon vor. In einem Interview des Online-Journalisten Tilo Jung sagte er kürzlich, der wichtigste Posten sei für ihn nicht Bundeskanzler, Bundespräsident oder Minister, sondern der frei gewählte Abgeordnete.

Und falls alle Stricke reißen, hat er noch eine andere Option. Bei der niedersächsischen Volkshochschule habe er noch einen ruhenden Arbeitsvertrag, scherzt Gabriel. Dort hatte er vor Beginn seiner Parlamentarierkarriere 1990 Deutsch für Ausländer unterrichtet. "Wenn es schief geht jetzt am 24. September, kann ich wieder anfangen. Wird ja gebraucht."