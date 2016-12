In Deutschland werden die Sicherheitsvorkehrungen zu Silvester in diesem Jahr deutlich verschärft. Öffentliche Silvesterpartys werden stärker gesichert - vor allem in Köln und Berlin. In Köln hatte es vor einem Jahr massive sexuelle Übergriffe gegeben.

Feiern - trotz Terror, so könnte das Motto der Silvesterpartys zum Jahreswechsel lauten. Während sich die Berliner nach dem Anschlag vor Weihnachten nicht vom Feiern am Brandenburger Tor abhalten lassen, starteten die Kölner mit einer Lichtshow am Dom ihre Party.

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen begannen in Köln am Abend die Silvesterfeierlichkeiten. Mit Einbruch der Dunkelheit startete am Dom eine Multimedia-Show des Berliner Lichtkünstlers Philipp Geist. Dabei wurden Wörter auf den Boden und an Häuser projiziert, die die Kölner in den Tagen zuvor vorgeschlagen hatten - etwa "Anstand" und "Erinnerung".

Wer auf die Domplatte wollte, musste sich allerdings Einlasskontrollen unterziehen. Ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen am Hauptbahnhof wollen Stadt und Polizei in diesem Jahr neuerliche Straftaten unbedingt verhindern. Allein in der Innenstadt werden rund 1.500 Polizisten in den Einsatz geschickt. Eine geplante NPD-Demo wurde bereits im Vorfeld verboten.

Berliner feiern trotzdem

Hinter Sicherheitszäunen und Betonpollern feiern Tausende Gäste am Brandenburger Tor in Berlin dem Jahresende entgegen. Bei klarem Himmel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt drängten sich am frühen Abend schon zahlreiche Besucher bei der Silvesterparty vor der großen Bühne. Auf der restlichen Partymeile konnten sich die Gäste bei Sonnenuntergang noch frei bewegen. Die Stimmung sei bislang entspannt und friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch der Ordnungsdienst und das Rote Kreuz wussten von keinen Zwischenfällen.