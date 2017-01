Nationaltrainer Stefan Kuntz will mit den deutschen U21-Fußballern bei der EM in Polen im Juni "um den Titel mitspielen". "Die Qualität dazu haben wir allemal. Auf dieses Ziel werden wir uns intensiv vorbereiten", sagte der Coach der U21-Nationalmannschaft in einem Interview mit dfb.de. Die EM findet vom 16. bis 30. Juni 2017 statt, Deutschland trifft in der Gruppe C auf Italien, Tschechien und Dänemark. Kuntz hatte das Team im August von Horst Hrubesch übernommen. "Es ist eine Herausforderung mit großen Talenten, die meist Stammspieler in ihren Vereinen sind, zu arbeiten."