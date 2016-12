Böller und Raketen sind zu Silvester für viele ein Muss. Auch in diesem Jahr gibt es neue Trends und Tipps, auf was man beim Einkauf von Silvesterraketen achten sollte.

In Deutschland fiebern die Menschen den Silvesterfeiern entgegen, am anderen der Welt ist bereits 2017. Die Einwohner Samoas und anderer Inseln im Pazifik begrüßen traditionell als erste auf der Welt das neue Jahr. Am Samstag um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit begann dort das neue Jahr.

Die Bewohner des Inselstaats Samoa, 16.000 Kilometer von Deutschland entfernt, feiern erst seit 2012 so früh Neujahr. Die Regierung hatte einen Wechsel über die Datumsgrenze beschlossen - bis dahin lebten die Samoaner östlich der Datumsgrenze und damit 23 Stunden hinter Neuseeland.

Eine Stunde später startete Neuseeland ins Jahr 2017. In der größten Stadt Auckland wurde ein Feuerwerk vom mehr als 300 Meter hohen Sky Tower abgeschossen, das sich wie ein bunt glitzernder Stern von der Spitze aus in den Nachthimmel ausbreitete.

Bereits Stunden vor dem Jahreswechsel versammelten sich im Hafengelände von Sydney Tausende Menschen, um den besten Blick auf das Feuerwerksspektakel ab Mitternacht (14 Uhr MEZ) zu haben. Am Ufer rund um das Opernhaus werden rund eine 1,5 Millionen Menschen erwartet. Weltweit sollen die Feierlichkeiten in Sydney sogar von rund einer Milliarde Menschen verfolgt werden, da sie erstmals live via Facebook und YouTube übertragen werden.

100.000 Feuerwerkskörper in Sydney

Die mehr als 100.000 Feuerwerkskörper, die in die Luft geschossen werden, haben einen Wert von umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro. Die Organisatoren versprechen das größte Spektakel aller Zeiten. Die Polizei versicherte, es gebe keine Terrordrohungen gegen die Veranstaltungen. Allerdings werden erstmals Busse benutzt, um Straßen zu blockieren, die zu Fußgängerzonen führen. Damit sollen Anschläge mit Lastwagen wie zuletzt in Berlin oder zuvor in Nizza verhindert werden.

Nach Sydney stehen die nächsten großen Feiern um 16 Uhr MEZ in Tokio und anderen japanischen Städten an. Eine Stunde später soll die chinesische Hauptstadt Peking und mit ihr das gesamte Riesenreich ins Jahr 2017 starten. Das mit mehr als 1,3 Milliarden Bewohnern bevölkerungsreichste Land der Erde hat nur eine einzige Zeitzone.

Über 1,3 Milliarden Chinesen feiern zeitgleich

Allerdings wird es in den großen Städten des Landes in diesem Jahr keine offiziellen Feiern zu Silvester geben. Die Polizei riet dazu, Menschenmengen zu meiden. Bei einer Massenpanik an der Uferpromenade von Shanghai waren kurz vor Mitternacht am Silvesterabend vor zwei Jahren 36 Menschen ums Leben gekommen.

Der 1. Januar ist zwar auch in der Volksrepublik ein Feiertag, nach dem traditionellen Mondkalender der Chinesen beginnt das neue Jahr aber erst gut einen Monat später. Diesmal wird das Jahr des Affen am 28. Januar durch das Jahr des Hahns abgelöst - und dann wird tagelang mit Feuerwerk gefeiert.

Kein Feuerwerk in Thailand

In Thailand sind in diesem Jahr dagegen Feuerwerke zur Begrüßung des Neuen Jahrs verboten worden, nachdem die Regierung wegen des Tods von König Bhumibol Adulyadej eine einjährige Trauerzeit ausgerufen hatte. Der König war im Oktober gestorben. Allerdings wird erwartet, dass Hunderttausende Menschen zusammen ein Neujahrslied anstimmen werden, das Bhumibol selbst komponiert hatte, gefolgt von der königlichen Hymne.

In Madrid wurde Silvester bereits am Freitagabend gefeiert - zumindest von mehreren Tausend Spaniern und Touristen an der Puerta del Sol. Sie feierten ausgelassen als die Turmuhr am Gebäude der Regionalregierung um Mitternacht zwölf Mal schlug. Die verfrühte Silvesterfeier hat einen ganz banalen Grund: Die Stadtverwaltung testet die Glocken immer einen Tag vor Silvester um sicherzugehen, dass sie dann am 31. Dezember richtig funktionieren.