In Deutschland werden die Sicherheitsvorkehrungen zu Silvester in diesem Jahr deutlich verschärft. Öffentliche Silvesterpartys werden stärker gesichert - vor allem in Köln und Berlin. In Köln hatte es vor einem Jahr massive sexuelle Übergriffe gegeben.

Köln erlebt eine Silvesterparty, wie sie die Stadt noch nicht gesehen hat. Tausende Sicherheitskräfte werden aufgeboten, um ein Chaos wie vor einem Jahr zu verhindern. Gut 1.000 Verdächtige werden kontrolliert. Zudem soll eine Licht-Show die schockierenden Bilder von 2015 irgendwie vergessen machen.

Ein Jahr nach den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht feierte Köln mit einem großen Polizeiaufgebot den diesjährigen Jahreswechsel. "Die Einsatzkräfte sind sehr gut vorbereitet in die gesamte Einsatzlage hinein gegangen", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies am Samstagabend. Der Präsident der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Wolfgang Wurm, sagte, es gebe bislang auch keine Erkenntnisse, dass ernsthafte Gefahr im Verzug sei. "Es gilt aber weiterhin ganz klar die Linie: Präsenz, klare Ansprache und beim Erkennen von Straftaten sofortiges, sehr klares Einschreiten."

Kontrolle nordafrikanischer Besucher

In der zurückliegenden Silvesternacht war es zu massenhaften sexuellen Übergriffen und chaotischen Zuständen am Kölner Hauptbahnhof gekommen. Zeugen beschrieben die Täter als nordafrikanisch oder arabisch aussehend. Unter den Beschuldigten waren viele Flüchtlinge - Köln geriet weltweit in die Schlagzeilen. Deshalb haben Polizei und Stadt in diesem Jahr in puncto Sicherheit enorm aufgerüstet. Allein in der Kölner Innenstadt sollten 1.500 Polizisten unterwegs sein - zehn Mal so viele wie vor einem Jahr.

Am Kölner Hauptbahnhof sind der Polizei in der Silvesternacht rund 1.000 Personen aufgefallen, die nun kontrolliert werden. Die meisten von ihnen seien augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft, sagte der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies am Samstagabend. Die Polizei habe Platzverweise erteilt und Gefährdeansprachen gehalten, wer sich nicht ausweisen konnte, sei vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Zudem seien knapp 300 Personen am Deutzer Bahnhof aus einem Zug geholt worden, die jetzt überprüft würden.

Absperrgitter um Domplatte

Die Domplatte war mit Absperrgittern gesichert, es gab Einlasskontrollen, weil dort Feuerwerk verboten war. Neu installierte hochauflösende Videokameras übertrugen Bilder vom Vorplatz des Hauptbahnhofs live ins Polizeipräsidium. Zudem gab es mehrere Straßensperren. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wurden unter anderem Betonklötze aufgestellt, um zu verhindern dass Lastwagen in Menschenmengen fahren können.