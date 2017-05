von Lotar Schüler

In den 50er-Jahren war er ein Weltstar: der deutsche Zauberer Kalanag. Simsalabim - seine Tricks begeisterten viele Kinder. Doch ein neues Buch legt nun offen, dass Helmut Schreiber auch ein Meister darin war, seine eigene Vergangenheit verschwinden zu lassen.

Simsalabim. Aus Wasser wird Rotwein, Sherry oder auch Pfefferminz-Likör. Simsalabim. Und schon ist das Auto weg. Simsalabim. Die Jungfrau schwebt. Alles geschieht so, wie es der Zauberer will, alles ganz einfach, es braucht nur etwas Simsalabim.

Simsalabim - mit dieser Show machte Kalanag weltweit Karriere.

Von ihm stammt dieses Zauberwort: von Kalanag, dem "großen Kalanag". Diesen Zauberer kannte in Deutschland einstmals nahezu jedes Kind. In den fünfziger Jahren war er einer der weltweit erfolgreichsten Illusionisten. Kalanag, geboren als Helmut Schreiber in Stuttgart, hatte eine große Bühnenshow. Zu ihr gehörte nicht nur der exotisch-gefährliche Gepard Simbo, sondern auch die etwa 50 tanzenden "Kalanag-Girls", die verruchten Sex-Appeal auf deutsche Nachkriegsbühnen brachten. Kalanag und seine Truppe tourten in die große weite Welt: Tourneen führten bis nach Südamerika, Südafrika oder auch in die USA. Kalanag - ein Vorläufer von Zauberern wie David Copperfield und den Ehrlich-Brothers.

Rundlich, grinsend, jovial

Heute wirken Bilder des großen Kalanag ziemlich fremd. Helmut Schreiber war rundlich und freundlich grinsend - am ehesten sah er aus wie der Komiker Heinz Erhard. Er konnte jovial plaudern, und seine Komik war vor allem Frauen gegenüber etwas herablassend: Der große Kalanag hatte die Ausstrahlung eines zigarrepaffenden, feisten Generaldirektors - in den fünfziger Jahren, der Zeit des Wirtschaftswunders, schaffte so etwas allerdings Seriosität und Vertrauen. In den zwanziger und dreißiger Jahren machte er Karriere beim Film, führte Regie und leitete Produktionen von UFA-Filmen - so wenigstens sagte er selbst. Film und Zauberer - in gewisser Weise war das doch das gleiche. In jedem Fall ging es um Illusion.

Wenn man aber etwas genauer hinschaut auf die Karriere dieses Illusionisten, dann löst sich, Simsalabim, Kalanags Geschichte in Rauch auf. Seiner verqueren Geschichte widmet sich nun das Buch "Der große Kalanag - Die kontrollierten Illusionen des Helmut Schreiber". Hier untersucht der Berliner Filmhistoriker Rolf Aurich vor allem, was Kalanag tat, bevor er Westdeutschlands größter Zauber-Export wurde.

Kartentricks für Hitler

Schon als Kind zauberte Helmut Schreiber, und das sollte er sein ganzes Leben tun. Zaubern - da dreht es sich darum, das Publikum vom dahinterstehenden Trick abzulenken. Je besser das gelingt, desto besser die Illusion. Mit Betrug hat das erstmal nichts zu tun. Doch irgendwann in Helmut Schreibers Leben sollte es darum gehen, sein Publikum mit Tricksereien von seiner Geschichte abzulenken.

Seine Zauberkünste waren bei den Nazis sehr beliebt. Mehrmals ließ ihn sogar Adolf Hitler zu Feiern in sein Privat-Domizil auf dem Obersalzberg einfliegen. Fotos zeigen Kalanag, wie er Hitler Kartentricks vorführt, oder beim Gruppenbild mit Hitler, dessen Verlobter Eva Braun und dem Schäferhund Blondie - breit lächelnd in die Kamera. Kalanag, ein Zauberer aus Deutschland.

Mehr als ein Mitläufer

Später erzählte er gern, in seiner Zeit beim Film hätte er mit allen Größen der Zeit zusammengearbeitet, auch mit denen aus Hollywood. Privat zauberte er immer weiter und engagierte sich vor allem beim "Magischen Zirkel", dem Dachverband der deutschen Zauberer. Ab 1936 war er Präsident des Verbands. Eine ganze Menge der hier organisierten Zauberer waren jüdisch. Durch Helmut Schreibers Hand und Wirken wurden diese aus dem magischen Zirkel entfernt. Der große Kalanag - wegen ihm verloren viele Zauberer Lohn und Brot, wurden arbeitslos und mussten emigrieren, wenn sie sich nicht anders in Sicherheit bringen konnten. Helmut Schreiber war mehr als ein Mitläufer des Regimes, er entschied mit über das Leben seiner Zauberer-Kollegen.

Nach dem Krieg erhielt Helmut Schreiber Berufsverbot. Die Nähe des Filmproduzenten zu der Nazi-Führungsspitze war zu groß gewesen. Um Geld zu verdienen, sattelte er um und machte einen Beruf aus seinem Hobby - aus dem Amateur-Zauberer Helmut Schreiber wurde nun: der große Kalanag. Seine Vergangenheit ließ er einfach verschwinden. Oder, wie er immer seine Show beendete: "Und sehen Sie, meine Damen und Herren, es war alles gar nicht so schlimm, es war alles nur Simsalabim."