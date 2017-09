von Nike Harrach, #ZDFcheck17

Ein Dilemma für Kanzlerin Merkel - die Union möchte Diesel-Fahrverbote in Städten verhindern, die Zukunft von Verbrennungsmotoren sichern und gleichzeitig auf neue Antriebstechnologien setzen. Es gilt einen Spagat zwischen Wirtschaft und Umwelt zu machen. Ist das zu schaffen?

Für Merkel ist die deutsche Autobranche eine "Schlüsselindustrie". Sie soll weiter zum Wirtschaftserfolg des Landes beitragen, sagte sie bei der Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt. Dort kritisierte die Bundeskanzlerin zwar die am Dieselskandal verantwortlichen Konzerne, sie geht aber davon aus, dass effiziente und sparsame Benzin- und Dieselfahrzeuge noch "über Jahrzehnte" gebraucht werden.

In der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel!" hat die Kanzlerin einer jungen Frau aus dem Publikum ein Versprechen gemacht: "Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel erreichen. Das verspreche ich Ihnen." Damit antwortete Merkel auf die Fragen der Zuschauerin. Die wollte wissen, wie Deutschland das selbst gesetzte Klimaziel erreichen will: Bis in zwei Jahren sollen demnach 40 Prozent der CO2-Emissionen gegenüber 1990 gemindert werden. Die EU hat für ihren Bereich "lediglich" 20 Prozent als Ziel gesetzt. Ist Merkels Versprechen realistisch?

Insgesamt lag die Treibhausgasemission in Deutschland 1990 bei über 1,2 Milliarden Tonnen – 2016 bei 906 Millionen Tonnen. Um das 40-Prozent-Ziel 2020 zu erreichen, müsste der Ausstoß auf 720 Millionen Tonnen verringert werden. Er müsste also um über 180 Millionen Tonnen in den nächsten vier Jahren sinken – das sind rund 45 Millionen Tonnen jährlich. Das betrifft aber verschiedene Bereiche: Landwirtschaft, Gebäude, Energie und vor allem Verkehr. Denn im Verkehrssektor steigt der Ausstoß eher, als dass er sinkt.

Mehr Emissionen als 1990

Allerdings ist der Ausstoß der Treibhausgase seit der Vereinbarung vom "Aktionsprogramm Klimaschutz" im Jahr 2014 nicht nennenswert nach unten gegangen. Im vergangenen Jahr ist er laut Umweltbundesamt ( UBA ) sogar von 902 wieder auf 906 Millionen Tonnen angestiegen. Besonders die Emissionen im Verkehrsbereich sind in den vergangen vier Jahren nach oben geklettert.

Der verkehrsbedingte Ausstoß lag 2016 laut UBA sogar 1,9 Millionen Tonnen über dem von 1990 – hat also im letzten Vierteljahrhundert um 1,1 Prozent zugenommen. Grund dafür: Der Wachstum des Straßengüterverkehrs und der gestiegene Absatz von Dieselkraftstoff.