Inzwischen gehen die Behörden davon aus, dass Millionen verseuchte Eier in 12 Bundesländern in Deutschland in den Handel gelangt sind. Es sind vor allem holländische Eier, versetzt mit dem giftigen Insektenvernichtungsmittel Fipronil. Aber: auch in vier niedersächsischen Betrieben ist das nicht zulässige Mittel nachgewiesen worden, sagt Dr. Monika Lahrssen-Wiederholt, Leiterin der Abteilung Sicherheit der Nahrungskette am Bundesinstitut für Risikobewertung.

Neben Betrieben in Holland sind auch in Niedersachsen Hühner-Höfe betroffen, die mit dem giftigen Schädlingsbekämpfungsmittel Fipronil gereinigt wurden. Belastete Hühnereier müssen vernichtet werden, für betroffene Landwirte ein großer Schaden.

Doch auch das Frühwarnsystem der EU wird nicht eingeschaltet. Es dauerte über einen Monat, bevor am 20. Juli die europäischen Partner in Kenntnis gesetzt werden. All das scheint der EU-Kommission unbekannt, sonst hätte deren Sprecherin wohl letzte Woche kaum behauptet, alles sei unter Kontrolle.

Am Wochenende wurde bekannt, dass die belgische Behörden bereits seit Anfang Juni im Skandal um Fipronil-Eier ermitteln. Lückenlose Aufklärung fordert Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und will heute mit seinem belgischen Kollegen telefonieren.

Seit 2004 müssen in der Europäischen Union produzierte Eier mit einem Code gekennzeichnet sein. Für die meisten Verbraucher am wichtigsten ist für gewöhnlich gleich die erste Zahl, die über die Haltung der Legehennen Auskunft gibt:

Laut Medienberichten wurden auf einem anderen Gelände des Betriebs im belgisch-niederländischen Grenzdorf Baarle-Hertog 6.000 Liter Fipronil gefunden. Die belgischen Behörden bestätigen das nicht und berufen sich auf Geheimhaltung während der laufenden Ermittlungen. Doch aus der Buchhaltung von Poultry-Vision geht hervor: Der Belgier kaufte in Rumänien große Mengen eines Mittels namens Fiprocid - und das schon 2016. Wichtigster Bestandteil ist Fipronil.

Untersuchungen laufen auf Hochtouren

Fast zeitgleich verkaufte er ein Reinigungsmittel namens Fyprorein an die niederländische Firma Chickfriend. Veröffentlicht hat all das eine niederländische Zeitung. Auch in den Niederlanden läuft die Untersuchung auf Hochtouren.

Chickfriend warb damit, Blutläuse des Federviehs mit ätherischen Ölen und mit nur einer Anwendung zu bekämpfen. Der Firmensitz ist ein Privathaus in Barneveld. Der Besitzer wurde schon über eine Woche nicht mehr gesehen. Die Website ist offline.

Chickfriend hatte eine Genehmigung für Gebäude-Reinigungsarbeiten, nicht aber für Läusebekämpfung in Ställen. Doch immerhin 180 Zuchtbetriebe standen deswegen auf der Kundenliste. Alle Betriebe wurden kontrolliert, die meisten gesperrt, die Eier aus dem Handel genommen. Doch auch andere Geflügelzüchter, die nicht auf der Kundenliste standen, haben sich von Chickfriend helfen lassen. Sie haben sich den letzten Tagen freiwillig bei den Behörden gemeldet, darum wurden am Wochenende weitere Eierchargen zurückgerufen. 170 Seriennummern sind nun betroffen.

Kontrollmechanismen haben versagt

Auch mindestens vier deutsche Betriebe waren Kunden bei Chickfriend, außerdem wurden Millionen Eier aus den Niederlanden nach Deutschland geliefert. Alle Seiten betonen immer wieder, dass der in den Eiern angetroffene Fipronilwert um ein Zehnfaches unter der Alarmgrenze liegt und viele fragen sich: Warum dann diese ganze Aufregung?

Nun zum einen, weil diese Chemikalie gar nichts in den Eiern zu suchen hat - sie ist verboten. Zum anderen ist der Zeitpunkt brisant. In Deutschland wird bald gewählt und die Niederlande bilden immer noch eine neue Regierung. Und natürlich macht sich genau in der Sommerzeit so ein Thema ganz vortrefflich.

Die Verbraucher sind verunsichert, die Geflügelbranche ist in der Not. Es gilt Konsequenzen zu ziehen, denn Kontrollmechanismen in Belgien und den Niederlanden haben versagt. Ein europäisches Schnellwarnsystem nutzt wenig, wenn es zu spät eingeschaltet wird. Nach und nach kommen immer neue Fakten ans Licht. Nicht auszuschließen ist, dass das verbotene Mittel schon viel länger im Einsatz war, als bisher angenommen.