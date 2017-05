Von der Leyen (CDU) traf sich am Donnerstag in Berlin mit mehr als 100 hochrangigen zivilen und militärischen Führungskräften zu einer Krisensitzung, um über den Fall zu sprechen. In der Aussprache, die nach Angaben aus Teilnehmerkreisen "sehr freimütig und offen" war, ging es auch um das Prinzip der "Inneren Führung". Dieses hatte aus Sicht der Ministerin im Fall des rechtsextremen Soldaten Franco A. nicht gegriffen. Einen zuvor angekündigten Fototermin sagte von der Leyen, der vom politischen Gegner Inszenierung vorgeworfen wird, kurzfristig ab. Es handele sich um eine interne Veranstaltung, begründete ein Sprecher die Entscheidung.

Erst am Donnerstag waren weitere Details um den Terrorverdächtigen Franco A. bekannt geworden. Aus dem Verteidigungsministerium verlautete, dass bei dem mutmaßlichen 24-jährigen Komplizen erhebliche Mengen "im ganzen Spektrum" gefunden wurden. Laut Verteidigungsministerium stammen Munition und Ausrüstungsgegenstände, die gefunden worden waren, aus Bundeswehrbeständen. Die Rufe nach Aufklärung der Affäre werden lauter. Auch die Kritik an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nimmt zu.

Wie das Bundesinnenministerium dem ZDF bestätigte, hat Bundesinnenminister de Maizière eine Untersuchungsgruppe eingesetzt, die beim BAMF überprüfen soll, ob Beteiligte weitere Fehlentscheidungen getroffen haben. Jede einzelne Entscheidung an der die Verantwortlichen für die Entscheidung im Fall Franco A. beteiligt waren, soll nun von Mitarbeitern des BAMF unter Leitung der dortigen Innenrevision darauf hin untersucht werden, ob es weitere Fehler gab. Dazu wird die Gruppe auch Stichproben aus anderen Verfahren untersuchen: Es werden jeweils 1.000 positive Asylentscheidungen aus den Herkunftsländern Syrien und Afghanistan in der Zeit vom 01.01.2016 bis 27.04.2017 überprüft.

Subsidiärer Schutz wird laut Asylgesetz all jenen gewährt, denen in ihrer Heimat "ernsthafter Schaden" durch Folter, Todesstrafe oder Kriegshandlungen droht. Ihre Aufenthaltserlaubnis gilt zunächst nur für ein Jahr.

Wegen der Affäre um den terrorverdächtigen Bundeswehr-Soldaten Franco A. will das Bundesamt für Migration 2.000 Asylverfahren prüfen - auf mögliche systematische Mängel hin. In dem Fall kamen auch neue Details ans Licht: Beim Komplizen des Verdächtigen wurde Bundeswehr-Munition gefunden.

Franco A. bringt in einer 2013 verfassten Masterarbeit völkisches und rassistisches Gedankengut zu Papier. Mit der Schrift schreckt er den französischen Schulkommandanten auf. Der wendet sich besorgt an den Leiter der Stabsgruppe bei der Bundeswehr. Dieser erkennt die Tragweite, will aber nicht alleine entscheiden und schiebt die Schrift eine Hierarchiestufe nach oben: an das Streitkräfteamt. Ein Gutachter des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften stellt fest, es handele sich bei der Arbeit um "einen radikalnationalistischen, rassistischen Appell". Trotzdem drückt der zuständige Wehrdisziplinaranwalt nach einer Anhörung von Franco A. ein Auge zu. Er wird nur mündlich ermahnt. Dass ihn sein Vorgesetzter damals gerne halten will, mag auch an seinen hervorragenden Leistungen als Soldat liegen.

Sie will Präsenz zeigen, denn sie steht enorm unter Druck. Ihre Pauschalkritik an der Truppe löste eine Empörungswelle aus und schoss auf die Oberbefehlshaberin zurück wie ein Bumerang. Von der Leyen wird einerseits vorgeworfen, nicht eher etwas gegen rechtsextreme Tendenzen in der Truppe unternommen zu haben und andererseits die ganze Truppe unter Generalverdacht zu stellen. Die Ministerin fährt nun alle Geschütze auf, um den Fall aufzuklären. Sie sprach bislang immer von Einzelfällen, seit dem Fall Franco A. ist die Rede von einem systemischen Problem in der Bundeswehr, von Führungsschwäche, einer Kultur des Wegschauens. Am Mittwoch verkündet von der Leyen: "Es wird noch einiges hochkommen." Und jeder weitere Fall, jedes weitere Hakenkreuz dürfte ihre These nun untermauern und könnte ihr politisch sogar in die Hände spielen. Am Mittwoch flog sie nach Illkirch und machte sich ein Bild von der Kaserne. Am Donnerstag nun das Riesentreffen mit den Admiralen und Generälen.

Von der Leyen will die militärische Führung in erster Linie auf den aktuellen Stand der Ermittlungen bringen. Sie dürfte aber auch die Werte und Regeln der Bundeswehr betonen, das gemeinsame Verständnis, etwa, dass die Wehrmacht nicht Teil der Tradition der Bundeswehr ist. Und von der Leyen fordert Aufklärung. Ihr geht es um "Bruchstellen in der Berichtskette", wie sie sagt. Diese Bruchstellen haben ihrer Ansicht nach die Misshandlungen in Pfullendorf mit der Affäre um Franco A. gemein. In beiden Fällen wurden Informationen zu Verfehlungen nicht nach oben gemeldet.

Linke: "Wehrmachtsverherrlichungs-Saustall aufräumen"

Unterdessen hielt die Kritik an von der Leyens Krisenmanagement an. "Die klebrige Selbstinszenierung von Frau von der Leyen macht nichts besser. Hochglanzbilder für die Presse lösen keine Probleme bei der Bundeswehr", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU-Politikerin inszeniere sich "mit großem Tamtam als Ober-Aufklärerin". In Wirklichkeit betreibe sie aber keine Aufklärung, "sondern bloße Selbstverteidigung".

Die Linksfraktion im Bundestag verlangte, die Bundeswehr müsse Kasernen umbenennen, die noch die Namen von Wehrmachtssoldaten tragen. "Der Wehrmachtsverherrlichungs-Saustall in der Bundeswehr muss aufgeräumt werden", teilte die Linke-Innenpolitikerin Ulla Jelpke am Donnerstag mit.

Linke und Grüne im Bundestag fordern eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. "Wir erwarten, dass die Ministerin den Abgeordneten rasch, umfassend und persönlich Bericht zum Fortgang der Ermittlungen und zu ergreifenden Konsequenzen erstattet", teilte Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, mit. Der Fall bestätige ein systemisches Problem mit Rechtsradikalismus in der Bundeswehr. "Angesichts der gravierenden Vorkommnisse bei der Bundeswehr kann ich den Wunsch der Opposition nach einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses nachvollziehen", teilte die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lambrecht mit.

Bartels: Mehr ungemeldete Fälle bei der Bundeswehr

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, vermutet, dass es noch mehr ungemeldete Fälle gibt, und jeder Fall sei einer zu viel. Das sagte Bartels im ZDF heute journal. 63 besondere Vorkommnisse wurden im vergangenen Jahr in der Bundeswehr gemeldet. Franco A. war jedoch keiner von ihnen. "Rechtsextreme finden die Bundeswehr, Militär und Waffen besonders attraktiv", sagte Bartels. Daher müsse man besonders vorsichtig sein.

In einer Studie im Auftrag der Bundeswehr aus dem Jahr 2012 hatten 13 Prozent der befragten Bundeswehrsoldaten angegeben, Sympathie für die Ideen der sogenannten "Neuen Rechte" zu haben. Die Bundeswehr sei deshalb aber keine Vorhut einer rechten Bewegung, so Bartels. Es gebe schließlich auch in der gesamten Gesellschaft Tendenzen in einer ähnlichen Größenordnung zum rechten Rand.

Meldungen über Probleme wurden verharmlost

Nicht nur rechtsextremistisches Gedankengut, sondern auch andere Skandale haben die Bundeswehr in den vergangenen Wochen beschäftigt: Es gab Berichte über sexuelle Übergriffe und sadistische Initiationsrituale in mehreren Kasernen in Deutschland. Es steht die Frage im Raum, wie derartige Vorgänge nicht an die obere Führungsebene der Bundeswehr gelangen konnten.

Für den Wehrbeauftragen Bartels liegt das Problem jedoch nicht in ausgebliebenen Meldungen an die Führung. In der Meldekette habe es jedoch eine Zwischenebene gegeben, die Sachverhalte verharmlost hat. Diese müsse man sich nun genauer ansehen.

Die Affäre umA. hatte Ende vergangener Woche mit der Bekanntgabe der Festnahme des Oberleutnants begonnen. Am Wochenende war dann bekannt geworden, dass der Bundeswehr in Zusammenhang mit seiner Masterarbeit schon seit 2014 Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Offiziers vorlagen, ohne dass eingeschritten wurde.